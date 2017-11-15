Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться





Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего сокращения его пользователей в мире.

Как отмечается в исследовании, из всех постсоветских стран русский язык усиливает свои позиции только в Беларуси. В 1989 году русскоязычных в нашей республике было по данным The Financial Times - 32,3%, в 1994 - уже 49,6, а в 2016 - 71%, сообщает Thinktanks.by .

Как сказано в исследовании, число использующих русский язык в Казахстане сократилось с 33% в 1994 году до 20% в 2016-м. В Эстонии и Латвии - с 40% и 33% до 29% и 23% соответственно. В Украине количество говорящих на русском снизилось за тот же период с 32,4% до 24,4%.

Меньше всего людей, считающих русский основным языком общения осталось в Грузии - 1,1%.

Как отмечает gazeta.ru, хотя русский язык все еще входит в десятку самых распространенных в мире, но занимает только восьмое место и уже уступает, например, бенгальскому.

На русском как на родном на планете говорят около 170 миллионов человек, и это число в последние годы неуклонно снижается.

Причем за пределами России число носителей русского как родного составляет всего около 25 миллионов человек. Большинство из них живут в бывших советских республиках, которые либо уже отдалились от России (как страны Балтии), либо выбирают уважительный, но все более самостоятельный курс (как тот же Казахстан).

Экономическую конкуренцию с англоязычными странами русскоязычный мир тоже проигрывает. Носители английского языка производят более 29% мирового ВВП. Носители русского — 2,5%.