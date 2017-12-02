Минское «Динамо» начинает сегодня тяжелую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый соперник «зубров» — уфимский «Салават Юлаев», который находится в кризисе, но при этом обладает отличным подбором исполнителей. Ворота клуба защищает бывший динамовец Бен Скривенс, а защитник Филип Ларсен и форвард Линус Умарк отобрались в первую пятерку Матча звезд КХЛ.

Что касается минчан, то хорошей новостью является возвращение в строй лучшего хоккеиста Беларуси прошлого года Евгения Лисовца. А вот новичок клуба Денис Осипов в состав пока не проходит.

«Салават Юлаев»: Скривенс (Кареев); М. Осипов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Гареев, Лисин (А) — И. Зубов (К) — И. Макаров; Панин (А) — Елизаров, А. Федоров — Коротков — Бурдасов; Майоров — М. Юньков — Кузьмин; Беляков, Бусаров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Скилле — Шарангович — Когалев; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Степанов; Дрозд — Волков — Павлович; Знахаренко, Буйницкий.

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