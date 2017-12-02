ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" играет в гостях с "Салаватом Юлаевым". Онлайн TUT!

02.12.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» начинает сегодня тяжелую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый соперник «зубров» — уфимский «Салават Юлаев», который находится в кризисе, но при этом обладает отличным подбором исполнителей. Ворота клуба защищает бывший динамовец Бен Скривенс, а защитник Филип Ларсен и форвард Линус Умарк отобрались в первую пятерку Матча звезд КХЛ.

Что касается минчан, то хорошей новостью является возвращение в строй лучшего хоккеиста Беларуси прошлого года Евгения Лисовца. А вот новичок клуба Денис Осипов в состав пока не проходит.

«Салават Юлаев»: Скривенс (Кареев); М. Осипов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Гареев, Лисин (А) — И. Зубов (К) — И. Макаров; Панин (А) — Елизаров, А. Федоров — Коротков — Бурдасов; Майоров — М. Юньков — Кузьмин; Беляков, Бусаров.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Лисовец, Скилле — Шарангович — Когалев; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Китаров — Степанов; Дрозд — Волков — Павлович; Знахаренко, Буйницкий.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 146
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" начинает сегодня тяжелую выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Наконец-то мое двухлетнее желание сбылось!" Первая ракетка Беларуси Соболенко сделала татуировку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика