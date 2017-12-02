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"Наконец-то мое двухлетнее желание сбылось!" Первая ракетка Беларуси Соболенко сделала татуировку

02.12.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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Первая из белорусок в рейтинге Женской теннисной ассоциации 19-летняя Арина Соболенко (73 WTA) после побед в парном и одиночном турнирах на финише сезона сделала татуировку. Теперь ее руку украшает изображение скалящегося тигра.


Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

— Наконец-то мое двухлетнее желание сбылось! — подписала фотографию в Instagram Арина.

Один из подписчиков теннисистки поприветствовал ее в фигуральном клубе «первая татуировка — это только начало». Соболенко ответила, что для нее это первая и последняя татуировка. Рисунок на теле дополнил и без того яркий образ девушки: кончики ее волос выкрашены в зеленый цвет.


Халил Ибрагимов. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Отметим, что у наставника Арины Соболенко россиянина Халила Ибрагимова тоже много татуировок.

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Арина Соболенко после побед в парном и одиночном турнирах на финише сезона сделала татуировку. Теперь ее руку украшает изображение скалящегося тигра.

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