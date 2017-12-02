Первая из белорусок в рейтинге Женской теннисной ассоциации 19-летняя Арина Соболенко (73 WTA) после побед в парном и одиночном турнирах на финише сезона сделала татуировку. Теперь ее руку украшает изображение скалящегося тигра.



Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

— Наконец-то мое двухлетнее желание сбылось! — подписала фотографию в Instagram Арина.

Один из подписчиков теннисистки поприветствовал ее в фигуральном клубе «первая татуировка — это только начало». Соболенко ответила, что для нее это первая и последняя татуировка. Рисунок на теле дополнил и без того яркий образ девушки: кончики ее волос выкрашены в зеленый цвет.



Халил Ибрагимов. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Отметим, что у наставника Арины Соболенко россиянина Халила Ибрагимова тоже много татуировок.

Читайте также

«После игры с Шараповой наворачивались слезы». Как Соболенко стала первой ракеткой Беларуси

«Наверное, бабушки и дедушки не поймут». Девушки из фристайла показали татуированные тела