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Погибшего под Столбцами извлекали специалисты МЧС
02.12.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Автомобильная катастрофа в Столбцовском районе унесла жизнь 37-летнего водителя, чтобы извлечь погибшего из разбитого автомобиля потребовалась помощь специалистов-спасателей, сообщила радио Sputnik Беларусь официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.
"1 декабря в 17.20, в службу спасения поступило сообщение о ДТП вблизи деревни Ячное Столбцовского района, требовалась помощь в извлечении погибшего. Произошло столкновение грузового автомобиля МАЗ и легкового автомобиля Volkswagen. Работниками МЧС при помощи специального инструмента извлечен погибший водитель 1980 года рождения", — сообщила Швайбович.
Комментарий официального представителя МЧС по Минской области Анастасии Швайбович слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
В ближайшее время по факту аварии и гибели водителя Sputnik ожидает комментарий официального представителя Следственного комитета.
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Официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович комментирует смертельное ДТП.
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