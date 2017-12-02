Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в очередной раз напомнила, что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии, передает БЕЛТА .



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— И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. Задача стоит о средней заработной плате по стране в 1000 рублей в декабре. И это для начала. Но будет дифференциация в разрезе отраслей и областей, — добавила министр.

Ирина Костевич отметила, что город Минск, к примеру, уже имеет средний уровень зарплаты в 1151 рубль (на октябрь этого года). «Но мы же понимаем, что кто-то при этом имеет зарплату в 300 рублей, а кто-то 4 тысячи рублей", — заключила Ирина Костевич.