Исаев: молодые люди часто не способны формулировать сложные мысли /

Выступление гимназиста из Нового Уренгоя в Бундестаге стало предметом широкой общественной дискуссии, в которую включился и военный писатель-историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев, по приглашению Международного медиа-клуба "Формат А 3" посетивший Беларусь.



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Писатель рассказал радио Sputnik Беларусь о том, почему молодежь плохо формулирует мысли на родном языке, о самой распространенной марке грузовика, который использовала немецкая армия и важности "образа будущего", которого сегодня не хватает всем.

"Молодые люди очень часто не способны формулировать сложные мысли на родном языке, кроме того, планомерно снижалось количество часов, отдаваемых на историю Великой Отечественной войны. Нацистская политика уничтожения занимает очень скромное место в школьной программе", — считает Исаев.

По мнению собеседника Sputnik, искажения истории создаются специально, как например, умалчивание "мюнхенского сговора", который фактически "разрешил" Гитлера. В то же время "выпячивается" Пакт Молотова-Риббентропа, который, по сути, являлся периферийным событием.

Полную версию беседы с военным историком, писателем Алексеем Исаевым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.