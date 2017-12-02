Александра Якушева не использует аббревиатур «ЗОЖ» и «ПП». Но в свой 91 год продолжает ездить в бассейн с пересадками на общественном транспорте и повторять: «Мне так интересно жить и узнавать, что же дальше». GO.TUT.BY посетил тренировку обладательницы пожизненного абонемента и узнал, как, столкнувшись с войной и репрессиями, не разлюбить жизнь.





В 9.30 утра холл Дворца водного спорта заполнен пенсионерами. В ожидании сеанса по плаванию они обсуждают новости, делятся рецептами. В дверях появляется Александра Якушева с дочерью Еленой. Дочери — 63, маме — 91 год. Александра Ивановна — самая возрастная пловчиха Дворца и местная знаменитость.

Мама с дочкой выглядят на лет 10−15 младше возраста в паспорте. Говорят, это все сибирские корни. Александра Ивановна взяла дочь в бассейн за компанию, а не потому, что нуждается в сопровождении.

— Она сама спокойно пользуется общественным транспортом, — рассказывает Елена. — Даже в 91 год подъезжает на автобусе до метро «Уручье». Там мы с ней встречаемся и вместе едем в бассейн. Мама, вообще, самостоятельная: сама ходит в магазин, готовит еду, убирает дома.

«Когда начинала плавать, задыхалась на первых метрах. А сейчас чемпион возрастной категории»

Александра Якушева росла в тяжелое время. Когда ей исполнилось 15, началась Великая Отечественная война. В первые же дни вместе с одноклассниками пошла работать на моторный завод.

— Мальчишки производили моторы для танков и самолетов, а девочки занимались обмоткой этих самых моторов, — вспоминает героиня. — Потом работала медсестрой в военном госпитале. Работа была кошмарная. Таскали трупы, выхаживали раненых. После практики в госпитале поняла, что медицина — это не мое. Посмотрела на себя со стороны: маленькая, худенькая — какой же из меня врач? Подумала, что несолидно выгляжу и никто не придет ко мне лечиться.





— Два моих брата не вернулись с фронта. После войны в домах не осталось мужчин: одни погибли в боях, других репрессировали. Моего папу тоже арестовывали. Помню, когда добрались до нашей семьи и вызвали на допрос кого-то из близких, папа, который был простым рабочим, сказал маме: «Собери вещи. В любой момент могут прийти и к нам».

После войны Александра Ивановна так и не получила высшего образования. В 19 лет вышла замуж за военного. Ездила за ним «по всему белому свету». На новом месте всегда находила занятие: пела в хоре, одно время даже торговала в киоске. А после, осев в Минске, устроилась в библиотеку при музее истории Великой Отечественной войны, где проработала до самой пенсии.

— Мама до сих очень любить читать, — рассказывает дочь Елена. — В прошлом году мы сделали ей две операции по удалению катаракты. Врачи в клинике говорили, что не припомнят таких возрастных пациентов. Но у мамы был железный аргумент: «Я же не могу без книг». Она не любит беллетристику, а выбирает историческую литературу.

— Не могу точно сказать, сколько книг читаю за месяц, — соглашается Александра Ивановна. — Еще в ход идут журналы, газеты, церковная литература. А телевизор смотрю редко, не люблю современные фильмы.





Дворец водного спорта Александра Якушева посещает уже почти 50 лет. Где-то в 45 у нее начались проблемы со здоровьем. Участковый терапевт сразу сказал: «Что бы вы ни принимали, ничего не поможет так, как спорт». Вскоре женщина увидела объявление о наборе в группы здоровья, организованные офицерами-отставниками, и записалась на занятия.

— Тренировки проходили трижды в неделю. Начинались с гимнастики — упражнений на суставы. Потом был бег и плавание в бассейне под открытым небом, — рассказывает пенсионерка. — С утра тащила на работу огромные баулы со спортивной формой. Организация в группах здоровья была на высшем уровне — не разрешали заниматься в том, в чем ходили по улице. Перед каждым занятием нас проверяли врач и медсестра. Народ занимался физкультурой круглый год и в любую погоду.





В прошлом году директор спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» подарил Александре Якушевой пожизненный абонемент в бассейн ко Дню города. Сказал приходить, пока позволяет здоровье.

— Сейчас чувствую себя даже лучше, чем в 45 лет. Когда начинала ходить в бассейн, задыхалась уже после первых пяти метров. А сейчас я чемпион своей возрастной категории, — смеется Александра Ивановна.

«Раньше с утра еще делала гимнастику, но что-то перестала»





Александре Ивановне кажется, что она самая заурядная жительница Минска. Но жизнелюбию и энергичности 91-летней героини могут поучиться даже молодые люди. Она состоит в культурно-просветительском обществе «Садко» при посольстве России в Беларуси, ходит на концерты и спектакли, посещает кинотеатры.

— Сплю не так много. Ложусь поздно — иногда после 12. Если надо в бассейн — просыпаюсь в полседьмого. Раньше с утра еще делала гимнастику, но что-то перестала. Может, просто надоел мой комплекс упражнений… Но обязательно вернусь к этой традиции.

Александра Ивановна никогда не сидела на диетах. Как представитель военного поколения, рада тому, что есть возможность не голодать.

— До сих пор ем все, что могу себе позволить. Когда собирается семья, варю щи, супы, жарю рыбу, как и все люди.

— Пока человеку интересно, он живет, — объясняет дочь. — Мама всю жизнь остается бодрой. Она никогда ни про кого не сплетничала. Как только 60-летние бабули начинают просиживать дни у подъезда на лавке, возвращаются в детство. Это не про нее.

Александра Ивановна носит слуховой аппарат, но даже в свой 91 год очень стесняется этого и старается маскироваться.

— Я у нее спрашиваю: «Мама, а что здесь такого? Вон вся молодежь ходит с наушниками. Сделай вид, что ты тоже такая крутая слушаешь музыку», — улыбается Елена.

«Мне никогда не бывает скучно, разве что немного грустно»

У Александры Якушевой три внучки и три правнучки.

— Самые спортивные — это Александра Ивановна и ее 4-летняя правнучка, которая на дрожащих ножках учится кататься на коньках, — говорит Елена. — Активностью мамы гордятся все члены семьи. Девчонки все время повторяют: «Бабушка, мы тоже хотим быть такими, как ты!».





Мужа Александры Якушевой не стало 17 лет назад. Она же по-прежнему с жадной любовью к жизни встречает каждый новый день.

— Вы знаете, мне так интересно жить! Только в зеркало стараюсь поменьше смотреть. Хочу увидеть, что будет со страной, с нашими людьми. Я столько лет проработала в белорусской библиотеке, что даже выучила белорусский язык без всяких школьных программ, хоть и родилась в России.

Спрашиваю, откуда у нее столько энергии. Александра Якушева ненадолго задумывается, а потом отвечает:

— Наверное, впитала много любви в семье, в которой выросла. Она была образцовой. Родители никогда не ругались и не грубили ни детям, ни друг другу. А еще прошла через тяжелые испытания. После войны постоянно находилась в движении и при деле, чтобы прокормить себя и помочь родным. Знаете, мне никогда не бывает скучно. Разве что грустно, потому что жизнь такая… Сердце переживает то за одного, то за другого. Я ведь очень люблю свою семью и всех жалею.