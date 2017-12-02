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Только посмотрите, сколько людей. "Ленинград" собрал полную "Минск-Арену"

02.12.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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Вчера вечером в Минске с аншлагом прошел концерт группировки «Ленинград». Коллектив Сергея Шнурова особенно любят в столице: концерты проходят при солдаутах (все билеты распродаются заранее). Вот и 1 декабря в «Минск-Арене» собралось 15 тысяч минчан. Как это было, в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.


— В Минске проходят самые эмоциональные концерты. Публика здесь принимает так, как ни в какой точке мира, — накануне концерта рассказывал Шнуров, представляя журналистам свою выставку. Минчане отвечают взаимностью: по традиции зрители на концерте срываются с сидячих мест, подпевают и танцуют под знакомые хиты.



В перерыве между песнями Шнуров по традиции раздавал комплименты Минску и заметил, что среди зрителей есть и его знакомые:

— Где-то в зале сидит Вадим Галыгин. А может уже даже лежит.

На танцполе и в фанзоне вовсе яблоку негде упасть. Здесь все два часа устраивали настоящие горячие танцы, не уступая коллективу на сцене.

Позже уже в своем Instagram Шнуров напишет:

— Судя по концерту и тому, что билеты на него кончились задолго до, придется нам в следующем году в Минске, как и в Питере играть два дня подряд. Спасибо, ребята!
















































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Теги: Минск
 
 
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Вчера в "Минск-Арене" собралось 15 тысяч минчан. Как это было, в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

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