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Только посмотрите, сколько людей. "Ленинград" собрал полную "Минск-Арену"
Вчера вечером в Минске с аншлагом прошел концерт группировки «Ленинград». Коллектив Сергея Шнурова особенно любят в столице: концерты проходят при солдаутах (все билеты распродаются заранее). Вот и 1 декабря в «Минск-Арене» собралось 15 тысяч минчан. Как это было, в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
— В Минске проходят самые эмоциональные концерты. Публика здесь принимает так, как ни в какой точке мира, — накануне концерта рассказывал Шнуров,
В перерыве между песнями Шнуров по традиции раздавал комплименты Минску и заметил, что среди зрителей есть и его знакомые:
— Где-то в зале сидит Вадим Галыгин. А может уже даже лежит.
На танцполе и в фанзоне вовсе яблоку негде упасть. Здесь все два часа устраивали настоящие горячие танцы, не уступая коллективу на сцене.
Позже уже в своем Instagram Шнуров
— Судя по концерту и тому, что билеты на него кончились задолго до, придется нам в следующем году в Минске, как и в Питере играть два дня подряд. Спасибо, ребята!
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Вчера в "Минск-Арене" собралось 15 тысяч минчан. Как это было, в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
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