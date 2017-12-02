Усредненный показатель компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города Минска стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство, снизили на 2017 год.

Каждый застройщик, который строит жилье, должен отдавать процент городу «за снос». Даже если ничего на его участке сносить не приходилось. До недавнего времени застройщики отдавали 6,7% построенных квадратных метров в доме городу. Отдавали или реальными метрами (обычно — в виде квартир), или деньгами. Город, в свою очередь, либо заселял в эти квартиры граждан, чьи частные дома шли под снос, либо за деньги приобретал им жилье.

Сейчас решением Мингорисполкома на 2017 год норматив снизили до 2,9%. Это самый низкий процент из всех, что устанавливались в последние годы. В 2014-м он равнялся 6,9%, в 2015-м — 7,3%.