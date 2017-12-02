ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин приостановил деятельность B & B Insurance Co

02.12.2017 15:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минфин приостановил деятельность B & B Insurance Co

Деятельность компании приостановлена с с 11.12.2017 по 10.04.2018, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении говорится, что открытым акционерным страховым обществом B & B Insurance Co не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в необеспечении денежными средствами в полном объеме сформированных к размещению страховых резервов и минимального размера уставного фонда, в установленный требованием (предписанием) Министерства финансов срок.

В этой связи Министерством финансов принято решение о приостановлении с 11.12.2017 по 10.04.2018 действия выданного B & B Insurance Co специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности.

В период приостановления действия лицензии открытое акционерное страховое общество вправе принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным им действующим договорам страхования. 
 
 
Ссылка на источник 182
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деятельность компании приостановлена с с 11.12.2017 по 10.04.2018, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"В 90 мне подарили пожизненный абонемент". Самая пожилая пловчиха Дворца водного спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика