



Деятельность компании приостановлена с с 11.12.2017 по 10.04.2018, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минфин приостановил деятельность B & B Insurance Co Деятельность компании приостановлена с с 11.12.2017 по 10.04.2018, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении говорится, что открытым акционерным страховым обществом B & B Insurance Co не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в необеспечении денежными средствами в полном объеме сформированных к размещению страховых резервов и минимального размера уставного фонда, в установленный требованием (предписанием) Министерства финансов срок.В этой связи Министерством финансов принято решение о приостановлении с 11.12.2017 по 10.04.2018 действия выданного B & B Insurance Co специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности.В период приостановления действия лицензии открытое акционерное страховое общество вправе принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным им действующим договорам страхования.