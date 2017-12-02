Глава БФГ объяснил снятие совместной заявки Беларуси и России на проведение ЧЕ-2022

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев объяснил отказ от идеи совместного с Россией проведения мужского чемпионата Европы-2022, сообщает «Прессбол» .



Владимир Коноплев. Фото: TUT.BY

— Инициатором подачи заявки был Сергей Николаевич Шишкарев, президент российской федерации. Он предложил — я согласился. Но несколько месяцев назад Шишкарев перезвонил, рассказал, что встречался с президентом Европейской федерации гандбола Михаэлем Видерером. Тот посоветовал снять заявку, потому что, мол, она все равно не победит. У нас были очень достойные страны-конкуренты, где гандбол находится на более высоком уровне. Хотя я отзывать заявку не хотел. Россия — большая страна. Ей легче было отказаться от идеи, чем не пройти. В этом плане я Сергея Николаевича поддержал.

ФГР опасается запрета на проведение совместного с Беларусью ЧЕ-2022 по гандболу

Связался с коллегами из Литвы и Латвии. Но там мне ответили: извините, время немного упущено. А к тому же, мол, мы не сможем профинансировать проект, даже если Беларусь возьмет на себя большую часть расходов. Думал, если они согласятся, обращусь к президенту с просьбой о перестановке. Но получилось вот так.

Возлагаю большие надежды на встречу с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой. Его помощники предложили мне приехать в Германию на женский чемпионат мира. Вот сидим, думаем. У меня к нему ряд серьезных рабочих вопросов и просьба о помощи. На конгрессе он предложил нам обдумать идею проведения в Беларуси какого-либо чемпионата по пляжному гандболу. Я оказался против. Считаю, что пляжный гандбол должны принимать те страны, где есть море. Можем, конечно, сделать турнир на берегу озера Нарочь, в Лоеве… Но то предложение нам не подошло, — сказал Владимир Коноплев.

В начале ноября Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) опубликовала список кандидатов на проведение чемпионатов континента в 2022 и 2024 годах.

На мужской ЧЕ-2022 поданы три совместные заявки:

1. Бельгия, Испания и Франция.

2. Дания и Швейцария.

3. Венгрия и Словакия.

Беларусь и Россия не подтвердили свою совместную заявку.

Предполагалось, что матчи чемпионата Европы 2022 года могут принять Москва, Санкт-Петербург, Минск и Брест. Однако в декабре 2016 года президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказал опасения , что неоднократные случаи переноса международных турниров из России могут коснуться и ФГР.

Выборы стран — хозяек ЧЕ-2022 пройдут 18/19 июня 2018 года во время конгресса ЕГФ в Глазго.

Сроки проведения мужского ЧЕ-2022 — с 14 по 30 января.

Ближайший же мужской чемпионат Европы пройдет в 2018 году в Хорватии.

А Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.