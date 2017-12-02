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В Минске возле ТЦ "Замок" на переходе грузовик сбил девочку

02.12.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
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2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль сбил ребенка.


Фото: читатель TUT.BY Олег

Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники ГАИ, замечены четыре автомобиля «скорой помощи», образовались заторы на проспекте Победителей.

(Будет дополнено)

 
 
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2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль сбил ребенка.

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