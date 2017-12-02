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В Минске возле ТЦ "Замок" на переходе грузовик сбил девочку
2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль сбил ребенка.
Очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники ГАИ, замечены четыре автомобиля «скорой помощи», образовались заторы на проспекте Победителей.
(Будет дополнено)
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2 декабря около 16.30 на пешеходном переходе возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль сбил ребенка.
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