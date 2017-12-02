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Николаева: даже на Сахалине, Камчатке и Чукотке поют мои песни

02.12.2017 17:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сохраним ли мы в условиях массовой глобализации и унификации нашу национальную идентичность, сумеем ли оставить потомкам наши национальные традиции и культурный облик, присущий славянскому этносу? Гостья радио Sputnik Беларусь, народная артистка России Людмила Николаева рассуждает о популяризации русской песни и народных, музыкальных традиций.

Николаева: даже на Сахалине, Камчатке и Чукотке поют мои песни
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
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"В последнее время создается много этнических групп. И несмотря на то, что нет масштабной популяризации русской народной песни, люди продолжают ее любить, и она жива. Если бы она серьезно популяризировалась, представляете, как самобытно выглядела бы наша культура? Песни, которые я пишу сама, хорошо известны, особенно много их в интернете. Мои песни любят и исполняют многие коллективы, даже на Сахалине, Камчатке и Чукотке", — говорит Николаева.

Свою профессиональную карьеру Людмила Николаева начала в коллективе народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, певица является лауреатом всероссийских телевизионных конкурсов, руководителем Государственного учреждения культуры "Русская душа".

Беседу с народной артисткой России Людмилой Николаевой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Народная артистка России Людмила Николаева в гостях на радио Sputnik Беларусь рассуждает о популяризации русской песни и народных музыкальных традиций в разных...

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