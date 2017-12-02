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Российское топливо все же полетит на Марс
02.12.2017 17:03 — Разное | Ежедневник
Совет Европейского союза частично снял ограничения на закупки в России топлива для полета на Марс.
Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает
Из списка санкций выведены операции по закупке гидразина, который используется в качестве топлива при реализации второго этапа российско-европейского проекта ExoMars. В частности, запрет снимается с закупки и доставки гидразина для двух модулей в рамках космической миссии.
В документе указано, что любая связанная с закупкой гидразина техническая или финансовая помощь предоставляется российским компаниям после одобрения компетентными органами.
Проект ExoMars реализуется в рамках соглашения между Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА), подписанным в марте 2013 года. В рамках второго этапа проекта в 2020 году на Марс планируют доставить марсоход с комплексом аппаратуры для изучения поверхности и атмосферы планеты.
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Совет Европейского союза частично снял ограничения на закупки в России топлива для полета на Марс.
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