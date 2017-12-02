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Российское топливо все же полетит на Марс

02.12.2017 17:03 — Разное | Ежедневник  
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Российское топливо все же полетит на Марс

Совет Европейского союза частично снял ограничения на закупки в России топлива для полета на Марс.

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РБК-Украина.

Из списка санкций выведены операции по закупке гидразина, который используется в качестве топлива при реализации второго этапа российско-европейского проекта ExoMars. В частности, запрет снимается с закупки и доставки гидразина для двух модулей в рамках космической миссии.

В документе указано, что любая связанная с закупкой гидразина техническая или финансовая помощь предоставляется российским компаниям после одобрения компетентными органами.

Проект ExoMars реализуется в рамках соглашения между Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА), подписанным в марте 2013 года. В рамках второго этапа проекта в 2020 году на Марс планируют доставить марсоход с комплексом аппаратуры для изучения поверхности и атмосферы планеты.

 
 
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Совет Европейского союза частично снял ограничения на закупки в России топлива для полета на Марс.

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