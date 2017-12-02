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Под колесами грузовика в Минске погибла девочка
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске погибла девочка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Авария произошла на переходе у торгового центра "Замок". Грузовой автомобиль въехал в пешеходов. Погибла девочка, еще четыре человека пострадали.
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске погибла девочка, сообщает корреспондент БЕЛТА. Авария произошла на переходе у торгового центра...
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