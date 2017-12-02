В субботу пройдет четвертьфинал международного конкурса "Ты супер! Танцы". Маша Радионова уже во второй раз выступит в шоу. Перед выступлением белоруска рассказала о том, что она чувствует перед выходом на сцену.

"Я не переживаю, мне очень весело", — сказала участница от Беларуси. Также она поделилась секретом, немного рассказав о своем номере.

Также она рассказала, что скоро появится на подиуме – модельер Вячеслав Зайцев пригласил ее и других участниц шоу принять участие в модном показе.

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу Марию Радионову:

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который проводят телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, призван объединить таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарить детям шанс исполнить заветные мечты.