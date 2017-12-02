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Я не волнуюсь: Маша Радионова перед выступлением в "Ты супер! Танцы"
02.12.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу пройдет четвертьфинал международного конкурса "Ты супер! Танцы". Маша Радионова уже во второй раз выступит в шоу. Перед выступлением белоруска рассказала о том, что она чувствует перед выходом на сцену.
"Я не переживаю, мне очень весело", — сказала участница от Беларуси. Также она поделилась секретом, немного рассказав о своем номере.
Также она рассказала, что скоро появится на подиуме – модельер Вячеслав Зайцев пригласил ее и других участниц шоу принять участие в модном показе.
Вы можете проголосовать за белорусскую участницу Марию Радионову:
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который проводят телеканал НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, призван объединить таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарить детям шанс исполнить заветные мечты.
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Участница от Беларуси Маша Радионова выступит в четвертьфинале международного конкурса "Ты супер! Танцы". Смотрите на видео комментарий белоруски перед своим...
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