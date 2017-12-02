﻿ Тарье Бо на 0,7 секунды опередил Фуркада в спринте, Елетнов попал в очковую зону. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарье Бо на 0,7 секунды опередил Фуркада в спринте, Елетнов попал в очковую зону

02.12.2017 18:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Норвежский биатлонист Тарье Бо выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.


Reuters

Норвежец допустил 1 (0+1) промах и в напряженной борьбе опередил на 0,7 секунды француза Мартена Фуркада (1+0).

Третье место занял лидировавший после второй стрельбы немец Эрик Лессер (0+1).

Белорусские биатлонисты после провала в индивидуальной гонке на этот раз выступили несколько лучше. Роман Елетнов (0+2) финишировал 33-м и заработал первые очки в сезоне. Максим Воробей (1+1) стал 60-м, Сергй Бочарников (1+2) — 70-м, Владимир Чепелин (1+3) — 84-м.

Завтра первый этап завершится двумя гонками преследования.

 
 
Ссылка на источник 169
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Тарье Бо выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Я не волнуюсь: Маша Радионова перед выступлением в "Ты супер! Танцы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика