Тарье Бо на 0,7 секунды опередил Фуркада в спринте, Елетнов попал в очковую зону

Норвежский биатлонист Тарье Бо выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.



Reuters

Норвежец допустил 1 (0+1) промах и в напряженной борьбе опередил на 0,7 секунды француза Мартена Фуркада (1+0).

Третье место занял лидировавший после второй стрельбы немец Эрик Лессер (0+1).

Белорусские биатлонисты после провала в индивидуальной гонке на этот раз выступили несколько лучше. Роман Елетнов (0+2) финишировал 33-м и заработал первые очки в сезоне. Максим Воробей (1+1) стал 60-м, Сергй Бочарников (1+2) — 70-м, Владимир Чепелин (1+3) — 84-м.

Завтра первый этап завершится двумя гонками преследования.