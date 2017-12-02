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Под колесами грузовика в Минске погибла девочка
Фото УГАИ МВД Мингорисполкома
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске сегодня погибла девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
Авария произошла на переходе у торгового центра "Замок". Грузовой автомобиль въехал в пешеходов. Погибла девочка, еще четыре человека пострадали.
Как рассказал Сергей Зараник, грузовик ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и на пешеходном переходе на проспекте Победителей, 65 совершил наезд на группу людей. "Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок семи лет", - отметил он.
По предварительной информации, со слов водителя, у грузовика не сработали тормоза. По данному факту проводится проверка.
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске сегодня погибла девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ...
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