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Под колесами грузовика в Минске погибла девочка

02.12.2017 17:53 — Разное | БелТА  
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Под колесами грузовика в Минске погибла девочка
Фото УГАИ МВД Мингорисполкома

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске сегодня погибла девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Авария произошла на переходе у торгового центра "Замок". Грузовой автомобиль въехал в пешеходов. Погибла девочка, еще четыре человека пострадали.

Как рассказал Сергей Зараник, грузовик ЗИЛ двигался со стороны улицы Саперов и на пешеходном переходе на проспекте Победителей, 65 совершил наезд на группу людей. "Одиннадцатилетняя девочка погибла на месте. Четыре человека госпитализированы, в том числе ребенок семи лет", - отметил он.

По предварительной информации, со слов водителя, у грузовика не сработали тормоза. По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами грузовика в Минске сегодня погибла девочка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ...

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