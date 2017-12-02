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Мицкевич: грядущая среда – аварийно-опасный день

02.12.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первая неделя зимы будет не столь богата осадками, как предыдущая, но мрачная погода повлияет на состояние водителей, которые могут из-за сонливости и невнимательности провоцировать дорожно-транспортные происшествия, считает известный белорусский астролог, специалист по астрометеорологическим прогнозам Василина Мицкевич.

"На этой неделе мы не ощутим сильного понижения температур, осадков будет несколько меньше, но ретроградность Меркурия может спровоцировать гораздо большее количество аварийных ситуаций, поломок и не только на дорогах, но и в быту. Ретро-Меркурий может "ломать" трубопроводы, газопроводы. И, как следствие, люди могут оказаться без воды, без газа и без света. Особенно опасна среда, 6 декабря", — сообщает Мицкевич.

Астролог советует проявлять собранность, почаще проверять технику, мобильные устройства и обозначает места, где могут возникать опасные ситуации.

Астрометеорологический прогноз Василины Мицкевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода>>

 
 
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Известный белорусский астролог Василина Мицкевич прогнозирует опасность на дорогах из-за сонного состояния водителей.

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