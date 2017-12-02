Баскетболисты «Цмокі-Мінск» 2 декабря проиграли в Краснодаре одному из лидеров Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубани».



Фото: bc-tsmoki.by

«Локомотив-Кубань» — «Цмокі-Мінск» — 67:56 (21:17, 12:11, 20:19, 14:9).

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (12), Кравиш (10 + 5 подборов), Черапович (10 + 5 подборов), Адамович (9), Мещеряков (3); Саддлер (4 + 5 подборов), Тростинецкий (4), Салаш (4), Семенюк (0), Корж (0).

«Локомотив» оторвался на 10 очков уже после 5 минут игры, но на стыке первой и второй четвертей «Цмокі» сумели придержать убегавшего в отрыв соперника.

Во второй четверти благодаря рывку 10:1 минчане сократили отставание до 1 балла, но к большому перерыву снова отпустили хозяев на 5 очков (28:33). Примерно такая дистанция между соперниками сохранялась до заключительной четверти, но затем «Локомотив» все же смог оторваться на 10 очков и ближе до финиша минчан не подпускал.

Теперь 6 декабря в 19.30 «Цмокаў» ждет самый важный матч сезона в Кубке ФИБА: на паркете Falcon Club они примут венгерскую «Альбу». Только победа позволит «драконам» выйти в следующий этап турнира.