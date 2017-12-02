В США после победы Трампа обсуждали снять санкции с России





Американский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который поддерживал после победы Дональда Трампа на выборах и его тогдашний советник Майкл Флинн, предусматривал снятие с России санкций.

Об этом свидетельствуют документы, которые ранее не обнародовались, сообщает Reuters, передает РБК-Украина . Согласно оказавшейся в распоряжении агентства электронной переписке, сразу после победы Трампа специализирующееся на консультировании в сфере атомной энергетики агентство ACU Strategic Partners рассчитывало, что Флинн и избранный президент США будут частью соглашения.

"Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной внешнеполитической задачей является стабилизация отношений США с Россией, которые сейчас находятся на исторически низком уровне", - говорится в письме управляющего ACU Алекса Копсона от 16 ноября 2016 года его бизнес-партнерам.

В другом письме, которое было написано от имени ACU, говорилось о возможном содействии в урегулировании ситуации вокруг Украины, а именно о содействии в получении украинской госкомпанией "Турбоатом" контракта на 45 млрд долларов на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. В обмен же украинское правительство должно было бы смягчить свою позицию по снятию антироссийских санкций. Кроме того, принять участие в сделке, якобы должны были бы также российская корпорация "Росатом" и французская AREVA. При этом, как отмечает агентство, из документов не понятно, предпринял ли Флинн конкретные шаги, чтобы продвинуть это предложение Трампу и его помощникам.

Напомним, ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральному бюро расследований ложные сведения о своих контактах с Россией.