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В США после победы Трампа обсуждали снять санкции с России
02.12.2017 19:08 — Разное | Ежедневник
Американский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который поддерживал после победы Дональда Трампа на выборах и его тогдашний советник Майкл Флинн, предусматривал снятие с России санкций.
Об этом свидетельствуют документы, которые ранее не обнародовались, сообщает Reuters, передает
"Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной внешнеполитической задачей является стабилизация отношений США с Россией, которые сейчас находятся на исторически низком уровне", - говорится в письме управляющего ACU Алекса Копсона от 16 ноября 2016 года его бизнес-партнерам.
В другом письме, которое было написано от имени ACU, говорилось о возможном содействии в урегулировании ситуации вокруг Украины, а именно о содействии в получении украинской госкомпанией "Турбоатом" контракта на 45 млрд долларов на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока. В обмен же украинское правительство должно было бы смягчить свою позицию по снятию антироссийских санкций. Кроме того, принять участие в сделке, якобы должны были бы также российская корпорация "Росатом" и французская AREVA. При этом, как отмечает агентство, из документов не понятно, предпринял ли Флинн конкретные шаги, чтобы продвинуть это предложение Трампу и его помощникам.
Напомним, ранее бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн официально признал свою вину в том, что сообщил Федеральному бюро расследований ложные сведения о своих контактах с Россией.
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Американский проект строительства атомных реакторов на Ближнем Востоке, который поддерживал после победы Дональда Трампа на выборах и его тогдашний советник...
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