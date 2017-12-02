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Гандболисты БГК прервали серию из 4 поражений в Лиге чемпионов

02.12.2017 22:40 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова прервали серию из четырех поражений в групповой стадии Лиги чемпионов, 2 декабря обыграв дома словенский «Целе».


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — «Целе» — 29:24 (15:14).

2 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК: Пешич (1), Миятович (н.в.); Рутенко (4), Кулак (1), Шкуринский (3), Никуленков (3), Стойкович (3), Шумак (3), Вукич (3), Проданович, Горак (2), Разгор, Игропуло (2), Сельвесюк (н.в.), Джорджич (2), Шилович (2).

«Целе»: Лесяк (1), Паньтар; Вуйович, Юречич, Малуш, Д. Разгор (1), Сухолежник, Г. Маргуч (1), Грошель (1), Кодрин (1), Макуц (1), Анич (4), Д. Дуйшебаев (7), Мачковшек, Млакар, Бечири (1).

До этого БГК не мог победить в Лиге чемпионов на протяжении 5 поединков, причем 4 матча подряд брестчане проиграли немецким клубам (по 2 раза «Фленсбургу» и «Килю»).

С 7 очками в 10 матчах БГК вернулся на 6-е место в турнирной таблице группы «В».

1.Paris Saint-Germain Handball1834273:307109102.SG Flensburg-Handewitt1420275:295226103.Telekom Veszprém HC1312281:293316104.THW Kiel11-3262:259415105.PGE Vive Kielce8-2288:286523106.HC Meshkov Brest7-16288:272613107.RK Celje Pivovarna Lasko5-22309:287712108.Aalborg Handbold4-23292:26980210

Сергей Бебешко (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Матч был важен для обеих команд. Чувствовалось напряжение. На нас лежала очень большая ответственность после четырех проигранных матчей в Лиге чемпионов. Ребята сильно настроились. Это объясняло то, что в первые десять минут было забито всего пять мячей обеими командами.

В защите мы сыграли сегодня очень хорошо. Благодаря этому получилась контратака. Сыграли 6−0 с перестроением на 5−1. Что, думаю, стало сюрпризом для команды соперника. Уделяли особое внимание на возврат в защиту. С быстрого центра и контратаки соперник забросил мало.

Смогли дозифицировать нашу атаку. Думаю, выход Никуленкова сыграл в концовке решающую роль.

Ну, и наша команда славится тем, что в трудные моменты ребята умеют собраться и выиграть. Это очень важно. В таких моментах команда растет, — приводит слова Сергея Бебешко официальный сайт БГК.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова прервали серию из четырех поражений в групповой стадии Лиги чемпионов, 2 декабря обыграв дома словенский "Целе".

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