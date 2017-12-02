ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около нуля: 3 декабря ожидаются туман и гололедица

02.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Температура воздуха днем в воскресенье может подняться до +2°С, сообщили в белорусском гидрометцентре.

Погоду на выходных в республике определит область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и более прохладной воздушной массе.

"В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром – слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —5..+1°С, максимальная днем —3.. +2°С", — сообщили синоптики.

Около нуля: 3 декабря ожидаются туман и гололедица
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Туман в Минске

В понедельник эта тенденция сохранится, территория страны окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем – и с территории Польши.

На большей части территории республики ожидается снег или мокрый снег. В отдельных районах – слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до —1..-6°С, днем поднимется до —3..+2°С.

Небольшое повышение температуры воздуха можно ждать во второй половине недели, наступления "настоящей" зимы ждать пока не стоит.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующей недели синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гандболисты БГК прервали серию из 4 поражений в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика