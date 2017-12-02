Около нуля: 3 декабря ожидаются туман и гололедица

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Температура воздуха днем в воскресенье может подняться до +2°С, сообщили в белорусском гидрометцентре.

Погоду на выходных в республике определит область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и более прохладной воздушной массе.

"В отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром – слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью —5..+1°С, максимальная днем —3.. +2°С", — сообщили синоптики.



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Туман в Минске

В понедельник эта тенденция сохранится, территория страны окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем – и с территории Польши.

На большей части территории республики ожидается снег или мокрый снег. В отдельных районах – слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до —1..-6°С, днем поднимется до —3..+2°С.

Небольшое повышение температуры воздуха можно ждать во второй половине недели, наступления "настоящей" зимы ждать пока не стоит.