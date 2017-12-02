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Тринадцатый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
02.12.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь
"Ты супер! Танцы" — совместный проект телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
В конкурсе принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Детей объединяет не только любовь к танцам, но и сложный жизненный путь. Личные истории ребят нередко доводят до слез членов жюри и зрителей.
Во второй тур конкурса смогла пройти и представительница Беларуси.
Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:
Смотрите тринадцатый выпуск международного шоу
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Яркое танцевальное первенство продолжается на телеканале НТВ, смотрите на Sputnik Беларусь трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".
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