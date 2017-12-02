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Тринадцатый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

02.12.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тринадцатый выпуск международного конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
© Фото: PR НТВ
Нюша поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы"
Второй тур международного конкурса стартовал 28 октября. В эту субботу состоится пятый четвертьфинал. И вот уже совсем скоро выяснится, кто же из участников пройдет в полуфинал.

"Ты супер! Танцы" — совместный проект телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

В конкурсе принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Детей объединяет не только любовь к танцам, но и сложный жизненный путь. Личные истории ребят нередко доводят до слез членов жюри и зрителей.

Во второй тур конкурса смогла пройти и представительница Беларуси.

Я не волнуюсь: Маша Радионова перед выступлением в "Ты супер! Танцы">>

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Смотрите тринадцатый выпуск международного шоу "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.

Предыдущие выпуски проекта — в сюжете Sputnik >>

 
 
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Яркое танцевальное первенство продолжается на телеканале НТВ, смотрите на Sputnik Беларусь трансляцию очередного выпуска "Ты супер! Танцы".

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