

© Фото: PR НТВ Нюша поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы" международного конкурса стартовал 28 октября. В эту субботу состоится пятый четвертьфинал. И вот уже совсем скоро выяснится, кто же из участников пройдет в полуфинал.

"Ты супер! Танцы" — совместный проект телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

В конкурсе принимают участие юные таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Детей объединяет не только любовь к танцам, но и сложный жизненный путь. Личные истории ребят нередко доводят до слез членов жюри и зрителей.

Во второй тур конкурса смогла пройти и представительница Беларуси.

Я не волнуюсь: Маша Радионова перед выступлением в "Ты супер! Танцы">>

Вы можете проголосовать за белорусскую участницу, Марию Радионову:

Смотрите тринадцатый выпуск международного шоу "Ты супер! Танцы" на Sputnik Беларусь.

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