Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда грузовика на 11-летнюю девочку в Минске

Место происшествия. Фото УГАИ МВД Мингорисполкома

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 11-летняя девочка, такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ в программе "Наши новости", сообщает БЕЛТА.

Авария произошла на оживленном участке проспекта Победителей около 16.20. Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. В результате пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. По данным телеканала, ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

"С привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проводится осмотр места происшествия. Следователями выясняются все обстоятельства. Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - проинформировала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По словам водителя, у грузовика отказали тормоза.-0-