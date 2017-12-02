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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда грузовика на 11-летнюю девочку в Минске

02.12.2017 21:02 — Разное | БелТА  
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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда грузовика на 11-летнюю девочку в Минске
Место происшествия. Фото УГАИ МВД Мингорисполкома

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 11-летняя девочка, такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в Минске 2 декабря на оживленном участке проспекта Победителей около 16.20. Группа людей пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, когда в нее въехал грузовой автомобиль ЗИЛ. В результате пострадали четыре человека, 11-летняя девочка скончалась на месте. Ее младшего брата и бабушку, а также двух взрослых госпитализировали. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

"С привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проводится осмотр места происшествия. Следователями выясняются все обстоятельства. Управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По словам водителя, у грузовика отказали тормоза.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 11-летняя девочка, такая информация...

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