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Тест-драйв. Обновленный Citroen C4 вернулся с правильным "автоматом" и надежным мотором
«Лучшая в классе плавность хода». Такую награду прежнему Citroen C4 седан давали многие — и журналисты, и владельцы. Автомобиль, действительно, отличался высоким уровнем комфорта. К тому же колесная база в 2708 мм позволяла задним пассажирам сидеть едва ли не «нога за ногу». Но эти достоинства омрачал капризный 1,6-литровый двигатель HTP, созданный совместно с BMW, а также «древняя» и «тормознутая» АКП AT8. Но в обновленном Citroen C4 теперь все иначе.
Новые двигатель и «автомат»
Предлагаем начать не с описания внешности, тем более, о вкусах не спорят, а сразу перейти к технике. Итак, барабанная дробь… В обновленном Citroen C4 конструкторы избавились сразу от двух вещей, подрывавших интерес покупателей к этому неплохому, в общем, автомобилю.
Ушел в историю мотор 1.6 HTP мощностью 120 лошадиных сил. Несмотря на то, что его 4 раза подряд признавали двигателем года в своей категории, он имел ряд конструктивных особенностей. По мере различных модернизаций с ними справлялись, но народная молва уже записала мотор в «неудачники». Вместо него под капот теперь ставят проверенный поколениями 1.6 VTi мощностью 116 «лошадок». Своими корнями этот двигатель уходит в далекое прошлое, считается надежным и проверенным агрегатом.
О том, чтобы списать в утиль капризную и «туповатую» коробку-автомат AL4, мечтали все. кто хоть раз на ней ездил. И какие-то французские боги услышали молитвы страждущих. Новый Citroen C4 теперь предлагается только с нормальным шестидиапазонным «автоматом» заслуженной марки Aisin. Ранее он был доступен только для 150-сильного турбированного 1.6.
Еще одна новость — дизельный двигатель. Для адептов экономии предлагается версия со 115-сильным HDi в сочетании с шестиступенчатой «механикой». На тест мы хотели взять именно «дизель», но не получилось — автомобиль купили. Но мы прикинули, что бензиновая машина с «автоматом» тоже будет пользоваться уверенным спросом.
Фары в фокусе внимания
Пожалуй, в описании внешности обновленного Citroen C4 седан можно обойтись парой слов — «передняя светотехника». Именно она определяет дизайн седана. Выглядит, конечно, на любителя, однако в эффекности этому дизайнерскому решению не откажешь. Автомобиль получил в базе светодиодные дневные ходовые огни, а в максимальной комплектации можно получить полностью светодиодную оптику.
Задние фонари тоже получили светодиоды и приставку «3D» в описании. Выглядят эффектнее, хотя форма осталась прежней. В остальном автомобиль не изменился.
Интерьер тоже остался прежним, при этом ругать его совершенно не за что. Хорошие материалы отделки, удобная посадка водителя. Рулевое колесо регулируется по углу наклона и вылету. У кресла водителя есть регулировки по высоте. А вот переднее пассажирское кресло установлено, на наш взгляд, высоковато. Сидишь, словно в кроссовере. При этом регулировки нет.
Руль с усеченной нижней частью не пытается быть спортивным. У него довольно большой диаметр и тонкий обод. Но на удобстве это не сказывается.
Конструкторы не устают говорить о том, что высчитали оптимальный угол наклона спинки заднего сидения — 29 градусов. А мы скажем, что высчитали правильно. Посадка задних пассажиров просто отличная. С одним «но». Места над головой хотелось бы на пару сантиметров больше. Головы рослых пассажиров будут касаться потолка, если сидеть с выпрямленной спиной и шеей. Центральному пассажиру будет мешать тоннель пола, хотя он не слишком широкий и высокий.
Багажник объемом 440 литров — далеко не рекорд к классе, но он подкупает аккуратной отделкой, отсеками для мелочей и складывающимися спинками. Жаль, нет лючка для перевозки длинномеров. И, кстати, электромагнитной клавиши открытия на крышке тоже нет. Во всяком случае, на тестовом автомобиле. Открыть багажник можно из салона или кнопкой с ключа зажигания.
Комфорт, еще комфорт
Настраивая ходовую часть Citroen C4, конструкторы явно думали только о плавности хода. Если вы когда-то ездили на Citroen Xantia или XM — то вот она, реинкарнация гидропневматических Citroen в образе седана с обычной подвеской. Конечно, до «воздушности» знаменитой французской подвески автомобиль не дотягивает, но среди одноклассников C4 седан выделяется полным игнорированием мелких и средних неровностей. Разве что острые стыки асфальта заставляют слегка вздрогнуть кузов.
Уговаривает не торопиться и шестидиапазонный «автомат» в сочетании со 116-сильным бензиновым мотором. Безусловно, новая АКП сделала езду более приятной. «Коробка» переключается плавно, незаметно, без рывков и дерганий. Однако 115 сил для седана С-класса — не выдающася мощность. Поэтому чудес от динамики ждать не стоит. В спокойном городском ритме никаких претензий. Подстегнуть «автомат» можно спортивным режимом, но в этом случае он лишь начинает дольше держать передачу, на динамике разгона это никак не сказывается.
Хочешь ехать активно — выбирай 150-сильный турбомотор. С ним С4 разгоняется до «сотни» за 8,1 секунды. «Атмосферник» на такие подвиги не способен. Но у него ровная тяга, умеренный аппетит и проверенная годами конструкция.
Предыдущее поколение Citroen C4 седан не порвало рынок, хотя уверенный спрос на автомобиль был. На россйиский рынок автомобиль вернулся еще год назад, а вот в Беларуси начал продаваться совсем недавно. Собирается С4 по-прежнему на заводе в Калуге, и уровень локализации достиг уже 35%. Это позволило пересмотреть цены на обновленный автомобиль. Триуфального возвращения это не гарантирует, но спрос подхлестнет.
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Краткие технические характеристики
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Citroen C4 седан на какое-то время пропал с белорусского рынка. Но в этом году появился в обновленном виде. Седану подретушировали внешность и глобально обновили...
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