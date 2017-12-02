«Лучшая в классе плавность хода». Такую награду прежнему Citroen C4 седан давали многие — и журналисты, и владельцы. Автомобиль, действительно, отличался высоким уровнем комфорта. К тому же колесная база в 2708 мм позволяла задним пассажирам сидеть едва ли не «нога за ногу». Но эти достоинства омрачал капризный 1,6-литровый двигатель HTP, созданный совместно с BMW, а также «древняя» и «тормознутая» АКП AT8. Но в обновленном Citroen C4 теперь все иначе.





Новые двигатель и «автомат»

Предлагаем начать не с описания внешности, тем более, о вкусах не спорят, а сразу перейти к технике. Итак, барабанная дробь… В обновленном Citroen C4 конструкторы избавились сразу от двух вещей, подрывавших интерес покупателей к этому неплохому, в общем, автомобилю.

Ушел в историю мотор 1.6 HTP мощностью 120 лошадиных сил. Несмотря на то, что его 4 раза подряд признавали двигателем года в своей категории, он имел ряд конструктивных особенностей. По мере различных модернизаций с ними справлялись, но народная молва уже записала мотор в «неудачники». Вместо него под капот теперь ставят проверенный поколениями 1.6 VTi мощностью 116 «лошадок». Своими корнями этот двигатель уходит в далекое прошлое, считается надежным и проверенным агрегатом.





О том, чтобы списать в утиль капризную и «туповатую» коробку-автомат AL4, мечтали все. кто хоть раз на ней ездил. И какие-то французские боги услышали молитвы страждущих. Новый Citroen C4 теперь предлагается только с нормальным шестидиапазонным «автоматом» заслуженной марки Aisin. Ранее он был доступен только для 150-сильного турбированного 1.6.

Еще одна новость — дизельный двигатель. Для адептов экономии предлагается версия со 115-сильным HDi в сочетании с шестиступенчатой «механикой». На тест мы хотели взять именно «дизель», но не получилось — автомобиль купили. Но мы прикинули, что бензиновая машина с «автоматом» тоже будет пользоваться уверенным спросом.

Фары в фокусе внимания

Пожалуй, в описании внешности обновленного Citroen C4 седан можно обойтись парой слов — «передняя светотехника». Именно она определяет дизайн седана. Выглядит, конечно, на любителя, однако в эффекности этому дизайнерскому решению не откажешь. Автомобиль получил в базе светодиодные дневные ходовые огни, а в максимальной комплектации можно получить полностью светодиодную оптику.

Задние фонари тоже получили светодиоды и приставку «3D» в описании. Выглядят эффектнее, хотя форма осталась прежней. В остальном автомобиль не изменился.





Интерьер тоже остался прежним, при этом ругать его совершенно не за что. Хорошие материалы отделки, удобная посадка водителя. Рулевое колесо регулируется по углу наклона и вылету. У кресла водителя есть регулировки по высоте. А вот переднее пассажирское кресло установлено, на наш взгляд, высоковато. Сидишь, словно в кроссовере. При этом регулировки нет.

Руль с усеченной нижней частью не пытается быть спортивным. У него довольно большой диаметр и тонкий обод. Но на удобстве это не сказывается.



Колесная база у Citroen C4 седа — одна из самых длинных в классе, так что сзади здесь королевский простор. Сразу отметим распахивающуюся на большой угол дверь широченный проем, через который легко садиться назад.

Конструкторы не устают говорить о том, что высчитали оптимальный угол наклона спинки заднего сидения — 29 градусов. А мы скажем, что высчитали правильно. Посадка задних пассажиров просто отличная. С одним «но». Места над головой хотелось бы на пару сантиметров больше. Головы рослых пассажиров будут касаться потолка, если сидеть с выпрямленной спиной и шеей. Центральному пассажиру будет мешать тоннель пола, хотя он не слишком широкий и высокий.





Багажник объемом 440 литров — далеко не рекорд к классе, но он подкупает аккуратной отделкой, отсеками для мелочей и складывающимися спинками. Жаль, нет лючка для перевозки длинномеров. И, кстати, электромагнитной клавиши открытия на крышке тоже нет. Во всяком случае, на тестовом автомобиле. Открыть багажник можно из салона или кнопкой с ключа зажигания.

Комфорт, еще комфорт





Настраивая ходовую часть Citroen C4, конструкторы явно думали только о плавности хода. Если вы когда-то ездили на Citroen Xantia или XM — то вот она, реинкарнация гидропневматических Citroen в образе седана с обычной подвеской. Конечно, до «воздушности» знаменитой французской подвески автомобиль не дотягивает, но среди одноклассников C4 седан выделяется полным игнорированием мелких и средних неровностей. Разве что острые стыки асфальта заставляют слегка вздрогнуть кузов.



На волнах асфальта наблюдается небольшая раскачка, но до дискомфортного уровня колебания кузова не доходят. Рулевое управление не отличается особой остротой, но радует информативнфым усилием. В итоге через некоторое время начинаешь проникаться правильностью мысли «Кто понял жизнь, тот не торопится».

Уговаривает не торопиться и шестидиапазонный «автомат» в сочетании со 116-сильным бензиновым мотором. Безусловно, новая АКП сделала езду более приятной. «Коробка» переключается плавно, незаметно, без рывков и дерганий. Однако 115 сил для седана С-класса — не выдающася мощность. Поэтому чудес от динамики ждать не стоит. В спокойном городском ритме никаких претензий. Подстегнуть «автомат» можно спортивным режимом, но в этом случае он лишь начинает дольше держать передачу, на динамике разгона это никак не сказывается.

Хочешь ехать активно — выбирай 150-сильный турбомотор. С ним С4 разгоняется до «сотни» за 8,1 секунды. «Атмосферник» на такие подвиги не способен. Но у него ровная тяга, умеренный аппетит и проверенная годами конструкция.



Не нашлось у нас претензий и к звукоизоляции. Разве что при разгоне с педалью газа в полу звук мотора уже настойчиво лезет в уши, но не раздражает. Свист ветра начинает проявляться на скорости 120−130 км/ч. Снижаешь до законных на большинстве дорог 90 км/ч — и возвращаешься в царство спокойствия и умиротворения.

Предыдущее поколение Citroen C4 седан не порвало рынок, хотя уверенный спрос на автомобиль был. На россйиский рынок автомобиль вернулся еще год назад, а вот в Беларуси начал продаваться совсем недавно. Собирается С4 по-прежнему на заводе в Калуге, и уровень локализации достиг уже 35%. Это позволило пересмотреть цены на обновленный автомобиль. Триуфального возвращения это не гарантирует, но спрос подхлестнет.

Нам запомнилось



Передние кресла довольно мягкие, но комфортные. Однако подойдут не каждому



Панель приборов выглядит эффектно, но скорость считывания информации не на высоте



В базовых версиях светодиодами оснащены только ДХО, в топовой комплектации оптика полностью светодиодная



Подогрев передних сидений многоступенчатый, но «колесики» управления расположены не в самом доступном месте



В базе экран бортового компьютера монохромный, но есть и версии с большим цветным дисплеем

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Citroen C4 1.6 VTi Рабочий объем, см3 1587 Максимальная мощность, л. с. 116 Максимальный крутящий момент, Нм 150 Максимальная скорость, км/ч 188 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 12,5 Расход топлива, л/100 км (средний) 6,6 Длина, мм 4644 Ширина, мм 1789 Высота, мм 1518 Колесная база, мм 2708 Клиренс, мм 176