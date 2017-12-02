Сегодня - 25 лет SMS. Узнали, как белорусы до сих пор пользуются короткими сообщениями

SMS (Short Message Service — «служба коротких сообщений») — одна из старейших технологий сотовой связи, доживших до наших дней. Смски, которым сегодня исполнилось ровно 25 лет, могут и не дожить до следующего юбилея — их уже сегодня активно замещают всевозможные мессенджеры. Ну, а пока мы расспросили белорусских сотовых операторов о том, как их абоненты пользуются сейчас SMS и какие интересные факты о сообщениях они могут вспомнить.





Немного истории

Стандарт SMS был утвержден еще в 1985 году (как часть GSM), однако его коммерческое использование началось гораздо позже.

Самое первое SMS-сообщение было отправлено в сети английского оператора Vodafone 3 декабря 1992 года. Его отослали с персонального компьютера на телефон Orbitel 901. Текст состоял всего из двух слов: «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»).

Коммерческое же использование сообщений, в том виде, как это мы видим сейчас, началось в 1993 году у одного из финских операторов. Первыми полноценно поддерживать смски стали телефоны Nokia.

Сейчас мы заменили SMS мессенджерами, передающими текст, картинки и видео через Интернет. Однако продолжаем отправлять их при общении с людьми, у которых нет смартфонов с Viber или Telegram.

Как еще сегодня используются смски, рассказали наши сотовые операторы — velcom, МТС и life:).





velcom

Старейший белорусский оператор рассказал, что максимальный пик отправки SMS-сообщений, зарегистрированный в сети velcom, пришелся на новогоднюю ночь 2013−2014. Тогда за несколько часов абоненты отправили более 10 миллионов сообщений.

Позже подобных рекордов уже не регистрировалось — смски становятся всë менее популярными. Сейчас в общем массиве SMS, зарегистрированных в сети velcom, больше 70% приходится на сервисные сообщения — например, о списаниях с банковской карточки.

Самое длинное сообщение, зафиксированное в сети velcom, было отправлено в мае 2017 года, оно состояло из 253 частей (а это 16 951 кириллический символ!)

Наибольшее количество отправленных абонентом SMS за сутки в сети velcom — 6537. Правда, в данном случае, сообщения были отправлены автоматически из-за деятельности вируса на телефонном аппарате абонента.

На вопрос о том, какие были забавные/странные/неожиданные случаи у абонентов с SMS-сообщениями, оператор рассказал, что они в подавляющем большинстве связаны с использованием абонентами не стандартизированных мобильных устройств или устройств с ошибками в ПО:

«Это может, например, привести к тому, что телефон „склеивает“ несколько сообщений, которые были получены в совершено разное время из разных источников. В результате этого абонент может увидеть сообщение вида „Поздравляем с Новым годом! Желаем счастья, с Вашего счета списано 10 рублей“ и другие забавные формулировки.

Кроме того, известны ситуации, когда телефон при получении SMS самостоятельно „вырезал“ из текста определенные символы. А еще в целом мы отмечали, что наши абоненты любят отвечать на сервисные SMS-сообщения».



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МТС

Максимальный пик отправки SMS-сообщений в сети МТС был в 2013 — 2014 годах, поделился информацией белорусско-российский оператор. Наибольшей популярностью они пользовались у молодежи: короткие сообщения позволяли обмениваться короткими фразами и не тратить лишние средства на разговоры.

Однако технологии развиваются, и сегодня стандартные SMS уступают место различным Интернет-сервисам: «Это мировая тенденция, и наши абоненты не исключение».

Больше всего SMS-сообщений абоненты МТС традиционно отправляют во время праздников: на Новый год, Пасху, 8 марта, 23 февраля и в день матери.

«Если обратиться к статистике, больше всего сообщениями обмениваются в январе и марте, меньше всего — в ноябре. Интересно, что за 31 декабря прошлого года и 1 января 2017-го абоненты МТС написали столько же SMS, сколько пишут за обычные девять дней вместе. За 10 месяцев 2017-го наши абоненты написали сотни миллионов сообщений, в день в среднем их отправляют более двух десятков миллионов, — рассказали представители оператора.

life:)

Больше всего SMS абоненты life:) отправили в августе 2017 года, рассказали нам в пресс-службе оператора. Также традиционно очень много смсок отправляется в канун Нового года.

Несмотря на появления новых каналов коммуникации, популярность SMS не падает, а, наоборот, растет с каждым месяцем, утверждает оператор:

«Так, за последний год наши абоненты отправили более 60 миллионов. SMS. Возможно, причина в том, что SMS — это наиболее простой способ связаться с кем-то, оставаясь при этом максимально анонимным. Нет аватарки, нет статуса. Плюс ко всему, во многих смартфонах есть функция автоматической отправки SMS, которой удобно пользоваться, например, за рулем или будучи на деловой встрече».

А вы еще пользуетесь SMS-сообщениями? В каких случаях? Напишите нам об этом в комментариях!

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