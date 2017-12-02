Минчане пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты председателю Мингорсовета депутатов Василию Панасюку, который провел 2 декабря прямую телефонную линию.



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Так, не видят с декабря 2016 г. ода зарплаты работники предприятия «Термоблок». По словам обратившегося, в полной мере деньги не выплачивают, дают только по 100 рублей. А если люди начинают жаловаться, руководство предприятия их увольняет, передает агентства «Минск-Новости» .

Предприятие производит и поставляет в том числе теплообменники, регуляторы расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение, краны шаровые, фильтры сетчатые.

Поступила жалоба от Галины Александровны, что ее мужу, работающему на Минском заводе автоматических линий, не платят заработную плату с июля этого года. При этом рабочим приходится трудится в неотапливаемых цехах, а месяц назад еще и горячую воду отключили — невозможно помыться после смены.

О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее сообщил начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата совета федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук. Напомним, ранее глава Администрации президента Наталья Кочанова поставила задачу ликвидировать задолженность по заработной плате в Минске.