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"Дают по 100 рублей. Если люди жалуются, то увольняют". Минчане - о проблемах с выплатой зарплат
Минчане пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты председателю Мингорсовета депутатов Василию Панасюку, который провел 2 декабря прямую телефонную линию.
Так, не видят с декабря 2016 г. ода зарплаты работники предприятия «Термоблок». По словам обратившегося, в полной мере деньги не выплачивают, дают только по 100 рублей. А если люди начинают жаловаться, руководство предприятия их увольняет, передает агентства
Предприятие производит и поставляет в том числе теплообменники, регуляторы расхода тепла на отопление и горячее водоснабжение, краны шаровые, фильтры сетчатые.
Поступила жалоба от Галины Александровны, что ее мужу, работающему на Минском заводе автоматических линий, не платят заработную плату с июля этого года. При этом рабочим приходится трудится в неотапливаемых цехах, а месяц назад еще и горячую воду отключили — невозможно помыться после смены.
О том, что в некоторых организациях Минска ежемесячно выявляются случаи задолженности по выплате зарплаты, ранее
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Минчане пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты председателю Мингорсовета депутатов Василию Панасюку.
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