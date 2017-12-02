Чтение на выходные: провинциальная Англия, Ирландия, Нью-Йорк и Индия

Промозглые зимние вечера просто созданы для уютного чтения — с пледом и чашкой горячего чая. Среди новинок уходящего года мы подобрали для вас четыре романа, которые на пару вечеров перенесут вас в новый, совершенно незнакомый мир.

«Бруклин», Колм Тойбин, Фантом-пресс





1950-е годы. Сонный ирландский городок, где жизнь скучна, предсказуема и в то же время невероятно уютна. Юная Эйлиш не рвется никуда уезжать, она всем довольна и счастлива с родными в любимом старом доме. Но однажды ей подворачивается случай изменить все — попасть в совершенно иной мир, в далекую и почти мифическую страну, откуда никто не возвращается и откуда разве что доходят вести об удивительной жизни уехавших. Эйлиш не хочет покидать мать, сестру, дом, но от такой возможности не отказываются. Там ее ждет хорошая работа, уже присмотрено жилье. И девушка из ирландской глухомани оказывается в никогда не затихающем нью-йоркском Бруклине, с его огромными универмагами и сверкающими автомобилями.

С первого же дня приезда Эйлиш полностью погружается в новую жизнь. Она работает в большом универсальном магазине, по вечерам учится на бухгалтерских курсах, помогает священнику организовать рождественский праздник для бездомных и неимущих, ходит на танцы и пытается ужиться с домохозяйкой и соседками по дому. Но, несмотря на насыщенную жизнь, ее терзает невыносимая тоска по дому. И все же время идет, постепенно она привыкает и уже чувствует здесь себя практически своей, чему немало способствует и неожиданная влюбленность. Но вскоре происходит событие, заставляющее ее вернуться в Ирландию, и жизнь Эйлиш вновь переворачивается с ног на голову.

«Среди овец и козлищ», Джоанна Кэннон





Жаркое лето 1976 года. Тихая улица маленького английского городка, где все друг друга знают. Внезапно размеренную жизнь нарушает шокирующее событие — одна из жительниц, миссис Кризи, пропадает. Полиция оказывается бессильна, и две десятилетние подружки, Грейс и Тилли, решают, что только они смогут найти исчезнувшую, ведь у них есть отличный план. Они слышали слова местного священника, что если среди нас есть Бог, то никто не будет потерян, а значит, надо всего лишь пройтись по всем домам и выяснить, в каком именно живет Бог. И тогда миссис Кризи точно вернется. Так начинается их путешествие в мир взрослых. Оказывается, что не все так просто на этой залитой солнцем улице. За высокими заборами, закрытыми дверями и задернутыми шторами хранятся свои секреты. И где-то там, среди этих пересекающихся историй местных жителей, скрывается общая тайна, которую все они хотят забыть.

Несмотря на присутствие загадочного исчезновения и старых тайн, книгу сложно причислить к детективному жанру. Это скорее милый, добрый роман о жизни маленького провинциального городка, с пабом и магазинчиком на углу. Где жители не закрывают дверей, каждое воскресенье ходят в церковь и подглядывают друг за другом сквозь оконные занавески. Повествование ведется очень неторопливо, городок плавится от жары, полиция неспешно опрашивает жителей, муж пропавшей стоит на улице и с надеждой встречает каждый автобус, девочки ходят по соседям, ищут Бога и ведут свое расследование. И каждому есть что скрывать.

«Моя нечестивая жизнь», Кейт Мэннинг





«Моя нечестивая жизнь» — это история Экси Малдун, девочки из нищей ирландской семьи, которая рано осиротела, познала все беды и тяготы, волею судьбы оказалась в доме доктора, стала акушеркой и достигла невероятного успеха во времена, когда уделом женщины были кухня, детская да спальня. Живя в доме доктора и видя множество трагических женских судеб, маленькая попрошайка из нью-йоркских трущоб теперь сама спасает женщин — не только их тела, но и души, к ней на прием идут женщины всех сословий — и нищенки, и дамы из высшего общества, она никому не отказывает в помощи. Но однажды ей предстоит вступить в прямую схватку с законом, с лицемерами и ханжами.

С одной стороны, роман имеет все признаки классического женского романа: тяжелое детство, сложный путь «в люди», сентиментальная разлука с братом и сестрой, романтическая линия, любовь, замужество, рождение ребенка. Но с другой, здесь явно прослеживаются феминистские идеи: героиня делает практически невозможное для пуританского Нью-Йорка девятнадцатого века: она не только принимает роды, но и избавляет женщин от нежелательной беременности, просвещает на тему контрацептивов, а главное — никогда и никого не судит, полагая, что женщины вправе распоряжаться своим телом наравне с мужчинами.

«Моя нечестивая жизнь» — роман о невероятной судьбе стойкой маленькой женщины, это и пронзительная история любви, и семейная сага, и яркое погружение в реальность 19 века.

В основу романа легла история жизни Энн Ломан, известной как Мадам Рестелл, практиковавшей в Нью-Йорке акушерство почти полвека и спасшей сотни жизней.

«Путешествие в Индию», Эдвард Морган Форстер





Молодая англичанка вместе с группой туристов осматривает местную достопримечательность — Марабарские пещеры, а после экскурсии неожиданно обвиняет в домогательствах одного из своих спутников — молодого, интеллигентного, блестяще образованного врача-индийца. Банальная на первый взгляд история мгновенно сводит на нет те отчаянные усилия, которые делают благожелательно настроенные представители английского и индийского общества для взаимного сближения.

Два мира сталкиваются насмерть в этом горьком и безысходном романе: мир европейских колонизаторов и индийской интеллигенции. Два мира, заведомо обреченные на взаимное недоверие и фатальное непонимание, которые рано или поздно должны завершиться трагедией.

«Путешествие в Индию» — очень грустный и правдивый роман о противостоянии запада и востока, о расизме — и здесь Форстер называет вещи своими именами, благодаря чему в свое время роман произвел эффект разорвавшейся бомбы. Написан роман в 1924 году, на русском языке последний раз издавался в 1937, но темы, поднимаемые в нем, по-прежнему актуальны.