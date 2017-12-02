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Стрижки на 2018 год: модные варианты, которые нужно повторить в новом году

03.12.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Начало нового года — это прекрасная возможность поменять что-то в своем стиле. Одни женщины пытаются разнообразить свой стиль, другие попробуют различные окрашивание волос, а некоторые экспериментируют со стрижкам. В 2018 году стилисты предлагают на выбор элегантные и практичные стрижки, которые смогут не только прекрасно дополнить твой стильный образ, но и помогут кардинально поменять жизнь.

Стрижка пикси с рваной челкой. Если вы не боитесь экспериментировать, тогда попробуйте стрижку пикси. Короткая стрижка пикси с рваной челкой подойдет женщинам с овальной, круглой и сердцевидной формой лица.


Фото: pre-party.com.ua

Стрижка боб с рваными концами. Если ваши волосы тонкие, тогда стилисты рекомендуют опробовать модную стрижку 2018 года — боб с рваными концами. Стрижка боб с рваными концами подойдет как кудрявым, так и женщинам, которые страдают из-за отсутствия объема.


Фото: kinokadr.ru

Стрижка боб-каре с ровным срезом. Для того, чтобы освежить свой образ, рекомендуем опробовать актуальную на 2018 год стрижку боб-каре. Такая стрижка визуально сужает лицо, так что она идеально подойдет женщинам, которые мечтают о точеных скулах.


Фото: pikabu.ru

Длинные волосы одной длинны. Для обладательниц длинных волос отличным вариантом станет длина одним срезом. В 2018 году откажитесь от каскадов и лесенок в пользу стрижки одной длинны.


Фото: hollywoodlife.com
 
 
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