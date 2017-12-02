|
Эмоции на "Ты супер! Танцы": Маша Радионова о Нюше и своем будущем
03.12.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В
"Буду продолжать танцевать", — отметила участница от Беларуси. Она рассказала, что за все время конкурса она познакомилась с участницами из разных стран и посетила множество танцевальных курсов.
Ранее шоу покинула
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участница от Беларуси Маша Радионова не прошла в полуфинал международного конкурса "Ты супер! Танцы". Смотрите на видео эмоции белоруски после выступления.
|
Архив (Разное)
Комментарии