В четвертьфинале Маша примерила на себя образ правительницы Египта. А еще ее приехала поддержать певица Нюша, под чью песню белоруска исполнила свой танец.

"Буду продолжать танцевать", — отметила участница от Беларуси. Она рассказала, что за все время конкурса она познакомилась с участницами из разных стран и посетила множество танцевальных курсов.

Ранее шоу покинула еще одна белорусская участница — Каролина Тумашевич .

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.