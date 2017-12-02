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Эмоции на "Ты супер! Танцы": Маша Радионова о Нюше и своем будущем

03.12.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четвертьфинале Маша примерила на себя образ правительницы Египта. А еще ее приехала поддержать певица Нюша, под чью песню белоруска исполнила свой танец.

"Буду продолжать танцевать", — отметила участница от Беларуси. Она рассказала, что за все время конкурса она познакомилась с участницами из разных стран и посетила множество танцевальных курсов.

Ранее шоу покинула еще одна белорусская участница — Каролина Тумашевич.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

 
 
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Участница от Беларуси Маша Радионова не прошла в полуфинал международного конкурса "Ты супер! Танцы". Смотрите на видео эмоции белоруски после выступления.

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