Спросила недавно у знакомых школьниц, кем из знаменитостей увлекается молодежь, от чьих чар ночами не спит и чьими плакатами стены от пола до потолка увешивает. Помолчали, плечами пожали, руками развели. Мол, такой любви, чтобы прямо «до гроба» — нет ни у кого. Одних только «залайканных» видеоблогеров у каждой девчушки по меньшей мере пара десятков наберется. Не говоря уже о «певцах одной песни» и «красавчиках из проходного сериала», которые сменяют друг друга в девичьих сердцах примерно раз в две недели.

В общем, как сказала бы моя бабушка, «няма таго, што раньш было»… То ли дело в нашем детстве! Что ни говори, а любить артистов мы умели! Причем выбор порой был довольно непредсказуемым.

О ком мечтали девчонки в 1990-х и в чем эта любовь выражалась, мы расспросили тех, чье детство и юношество пришлось как раз на этот период.

«Эври найт ин май дримз ай си ю, ай фил ю!»

Светлана: «Девочки нашего класса на протяжении нескольких лет условно делились на два лагеря: тех, кто сходил с ума от Леонардо Ди Каприо, и тех, кто знал наизусть все песни Backstreet Boys. При этом и те, и другие при встрече спешили выразить оппонентам свое выразительное «фи». Мол, что вы вообще в нем/в них нашли! Вот у нас, в отличие от вас!..



Фото: movieweb.com

«Леонардовцы» раз по десять сходили на только что вышедший на экраны «Титаник», отстаивая здоровенные очереди. При этом каждый раз рыдали, не жалея маминой туши (и, кстати, я узнавала, рыдают при просмотре до сих пор). Покупали диски с саундтреками к фильму (песня там была, если не ошибаюсь, только одна, но девочки, затаив дыхание, слушали и все остальные десять инструментальных композиций, сильно напоминающих первую).

Фанаты же «Парней с задворок», как правило, начинали с любви к «беленькому» (Ник Картер), а потом «перелюбливали» всех по очереди, благо состав группы что по внешности, что по голосам был довольно разнообразным. Я тоже была в рядах почитателей «Бэкстритов». Помню, подружка раздобыла где-то страшно снежащую, но необыкновенно редкую запись их живого концерта на MTV, и я хоть в дождь, хоть в снег ехала на другой конец города к ней в гости, только бы еще раз «приобщиться к прекрасному».



Фото: newnownext.com

Оба «лагеря» ходили в майках с изображениями кумиров, накапливали целые «гроссбухи» вырезок о них, учили (хотя бы в транскрипции) песни, писали любовные письма в стол, а иногда от наплыва чувств даже отправляли их своим любимцам по почте, подписав коротко и ясно: «Leo DiCaprio, USA» (ну вдруг дойдет!). Ну и, само собой, по всей Беларуси заводили друзей по переписке (тоже бумажной, конечно): бесконечно обсуждали с такими же фанатами глубину взгляда Лео и не собирается ли жениться кто-нибудь из BSB.

«Крутите, Олюшка, барабан!»

Ольга: «Детство — это такой чудесный период: есть что вспомнить! Например, как, насмотревшись с бабушкой пятничными вечерами передачи «Поле чудес», я целыми днями потом чертила и составляла собственные кроссворды, чтобы попасть в Москву и чтобы ведущий сказал мне лично в свои пышные усы: «Крутите же, Олюшка, барабан!»



Фото: 1tv.ru

И письма с желаниями под Новый год я писала не Деду Морозу, а Леониду Якубовичу. Думала: «Ну какой же он добрый! Всем всё раздаёт: и деньги, и машины. А детям всегда-всегда игрушки дарит. Не мужчина — мечта!» Наверное, если бы он уже тогда не был седоват, я бы мечтала выйти за него замуж.

Зато чуть попозже, лет 7−8 мне было, мама рассказывает, что однажды нашла у меня под подушкой аккуратно выведенную детскими каракулями записку: «Боженька, сделай так, чтобы Дукалис из „Разбитых фонарей“ был моим мужем!»



Фото: Afisha.ru

Ну, а что! Мужик простой, надежный, добрый и всегда защитит, если что. А всяких сентиментальных слюнтяев и красавчиков, от которых девочки моего возраста пищали, я даже не воспринимала всерьез".

«Я даже испанский специально учила!»

Наталья: «Моей детсадовской «любовью» был популярный в то время Женя Белоусов. Он покорил мое неискушенное сердце всего одним выступлением по телевизору, когда, тряся бахромой на эполетах псевдо-гусарского мундира и завитой, как на бигуди, длинной шевелюрой, затянул: «Девчонка-девчоночка, тёмные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень». Я смотрела во все глаза, потом месяца три завывала эту пару строчек соседским бабушкам, сидящим на лавочке во дворе. А над кроватью ярко-малиновым пластилином прилепила черно-белый портрет Белоусова, который мама разрешила мне вырезать из журнала. Портрет быстро пришел в негодность, замусолился: то ли от того, что пластилин делали некачественный и он пропечатал Белоусова насквозь, то ли я слишком уж часто осыпала поцелуями ничего не подозревающего «жениха». Кстати, до сих пор нежно люблю таких вот «патлатых»!..



Фото: Uznayvse.ru

Уже в школе моей второй серьезной «любовью» стал зажигательный Рики Мартин. Ну такой уж он красавец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я ревновала его ко всяческим Дженнифер Лопес, Шакирам, Мадоннам и прочим «звездным» дивам, просто за то, что они выступали с ним на одних концертах. Я даже начала учить испанский по разговорнику. Мечтала: «Вот встретимся мы с Рики, и нам сразу будет о чем поговорить. И он возьмет меня замуж».



Фото: Luvideo.ru

Мечтала, мечтала, отдала, как говорится, свои лучшие годы. А недавно, представляете, оказалось, что он, зараза такая, — гей!.."

«А я была меркантильная!»

Людмила: «В начале 90-х мы жили в общежитии, у папы давно была другая семья, а у мамы зарплата была такая, что едва хватало сводить концы с концами. И вот в детстве я увидела по телевизору рекламу про Леню Голубкова (тем, кто помладше, это имя ни о чем не говорит, но остальные просто не могут не помнить эти ролики про «МММ»). Я тут же подумала: «Вот это мужчина! Вроде с виду обычный, простой, а деньгами как ворочает! Жене своей и сапоги купил, и шубу, и Просто-Марию (сериал такой помните?) в гости пригласил… Вот бы маме моей такого мужа».



Фото: Pikabu.ru

В общем, я тайком от мамы со старшей подружкой писала Лене Голубкову на телевидение письма, в которых рассказывала, какая у меня красивая и хорошая мама, и даже фотографию в конверт вложила. Мол, приезжай, Леонид, мы тебе будем рады. А если не можешь приехать, то хоть денег пришли, не забудь. Тебе что, у тебя много, а нам с мамой очень бы пригодились.

Голубков ни разу мне не ответил. Разочаровал меня своим равнодушием и невнимательностью к искренним человеческим порывам, и писать ему я перестала".

«В детстве мне хотелось кудри, как у Леонтьева»

Маргарита: «Сейчас даже не верится, но в детстве я была без ума от… Валерия Леонтьева. Несмотря на его вычурные, супер-гипер-сексуальные наряды, все эти сетки, блёстки, золото и перья! Более того, мне это его тогдашнее попугайство безумно нравилось. Я просила маму накрутить мне на ночь волосы «на тряпочки», а утром шевелюра становилась точно такой же, как у моего кумира. И я могла бесконечно наряжаться во что-то цветастое и петь в расческу перед большим зеркалом «Казанову», «Августин», «Светофор зеленый» и, само собой, «Маргариту».

На этом фоне, пожалуй, самым ярким и незабываемым событием детства был приезд Леонтьева в наш не слишком большой город. С финансами в семье было не то чтобы очень, поэтому родители приняли компромиссное решение, купить один билет (чтобы я сидела у мамы на коленях), но зато на третий ряд.



Фото: 24smi.ru

И вот сижу я в местном ДК у мамы на коленях, вся с ног до головы нарядная и с красным бантом на макушке. И из третьего ряда, от которого до сцены максимум метров семь, беспардонно пялюсь на уважаемого Валерия Леонтьева в золотых клёшных штанах в папин огромный полевой бинокль. И теперь представьте, какое было невероятное счастье для дитяти, когда ему (лично!) в этот самый бинокль великий артист взял и… показал язык!"

А какие забавные или «настоящие» увлечения артистами были в вашем детстве? Делитесь в комментариях.