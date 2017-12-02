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Единственное суперлуние года: сегодня Луна выглядит на 14% больше

03.12.2017 09:40 — Разное | Tut.by  
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В ночь с 3 на 4 декабря произойдет единственное суперлуние 2017 года. Перигей Луны совпадет с полнолунием — из-за этого спутник будет казаться особенно большим и ярким.


Суперлуние в ночь с 13 на 14 ноября 2016 года в Лондоне. Фото: Reuters

Полнолуние наступит 3 декабря в 18:47 по минскому времени — именно в этот момент будет освещено 100% лунного диска. Максимальное сближение Луны с Землей произойдет несколько часов спустя — 4 декабря в 11:45. В этот момент расстояние между нашей планетой и спутником составит 357 тысячи километров и окажется минимальным за год.

Наблюдать «увеличенный» спутник Земли получится всю ночь: Луна взойдет 17:17 в северо-восточной части неба и сядет в 09:29 следующего дня на северо-западе. Важное условие для наблюдений — хорошая погода и ясное небо.

Суперлуния происходят каждый год, иногда по несколько раз. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения.

По данным NASA, при прохождении полной Луной перигея спутник Земли выглядит на 14% больше в диаметре и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Неопытному наблюдателю с Земли может быть сложно это заметить. Зато спутник может показаться огромным из-за «лунной иллюзии» — когда небесное тело находится низко над горизонтом, оно выглядит в несколько раз больше, чем высоко в небе.

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Перигей Луны совпадет с полнолунием - из-за этого наш спутник будет казаться особенно большим и ярким.

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