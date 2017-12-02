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Единственное суперлуние года: сегодня Луна выглядит на 14% больше
В ночь с 3 на 4 декабря произойдет единственное суперлуние 2017 года. Перигей Луны совпадет с полнолунием — из-за этого спутник будет казаться особенно большим и ярким.
Полнолуние наступит 3 декабря в 18:47 по минскому времени — именно в этот момент будет освещено 100% лунного диска. Максимальное сближение Луны с Землей произойдет несколько часов спустя — 4 декабря в 11:45. В этот момент расстояние между нашей планетой и спутником составит 357 тысячи километров и окажется минимальным за год.
Наблюдать «увеличенный» спутник Земли получится всю ночь: Луна взойдет 17:17 в северо-восточной части неба и сядет в 09:29 следующего дня на северо-западе. Важное условие для наблюдений — хорошая погода и ясное небо.
Суперлуния происходят каждый год, иногда по несколько раз. Их причина — в эллиптической форме орбиты Луны вокруг Земли, из-за чего расстояние между нашей планетой и спутником варьируется: от 406 тысяч километров при максимальном удалении до 357 тысяч в моменты сближения.
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Перигей Луны совпадет с полнолунием - из-за этого наш спутник будет казаться особенно большим и ярким.
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