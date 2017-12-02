Полнолуние 3 декабря: остерегайтесь необдуманных финансовых трат

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Жители Беларуси 3 декабря смогут наблюдать последнее в 2017 году полнолуние, которое наступит во второй половине воскресенья, сообщили астрономы.

Всего в год, как правило, бывает 12 новолуний, редко 13. В уходящем году — обычное число новолуний. А в 2018-м полнолуний будет 13, первое из них придется на 2 января, а тринадцатое — на 22 декабря.

Первое новолуние в 2017-м было 12 января. В этом году по три новолуния пришлось на четверг и воскресенье, по два – на субботу и пятницу, по одному – на вторник и среду.

Известно, что астрологи при расчете прогноза учитывают то, на какой день приходится новолуние.

"Полнолуние уникальное, но регулярно повторяющее астрономическое явление. При полнолунии с Земли видна освещенная сторона Луны. При таком астрономическом явлении Солнце, Земля и Луна находятся практически на одной прямой", — рассказали Sputnik специалисты в области астрономических явлений.

По их словам, в воскресенье, 4 декабря, Луна войдет в свою третью четверть и пойдет на убывание.

Убывающая Луна: храните ваши денежки

С древних времен специалисты в различных областях — астрологи, медики, земледельцы, астрономы, казначеи – делали прогнозы в своей области, учитывая "статус" Луны — убывающая она или растущая. Да сих пор считается, что стричься лучше на растущей луне, а вырывать зубы на убывающей.

Как отметили эксперты в области астрологии, ни для кого не секрет, что в полнолуние и два последующих дня "финансовые траты повлекут за собой дополнительные расходы — денежки, как и Луна, пойдут на спад".

"А вот для медицинских и косметологических процедур, связанных с избавлением от лишнего, больного — самое время", — добавил собеседник Sputnik.

Время креатива

При полнолунии у некоторых людей могут начаться проблемы со сном, и в течение нескольких ближайших к этому дню ночей возможны проблемы с засыпанием, рассказали астрологи. По их словам, это связано с переизбытком энергии, которая накапливалась в организме весь период растущей Луны.

Этим объясняется и то обстоятельство, что время полнолуния бывает периодом обострения конфликтов. Говоря о положительных моментах полнолуния, астрологии отметили, что это время творческого взрыва. "Многие творческие люди отмечают, что именно в дни полнолуний приходят креативные решения", — сказали собеседники Sputnik.

Лунарные мифы

У всех народов мира с Луной связаны этнические, мифологические, мистические ассоциации. Для древних китайцев Луна — это темное, женское, холодное начало. Практические у каждого народа сложилась своя трактовка пятен на Луне, к примеру, в карело-финском этносе есть легенды о том, что на Луне сидят две собаки и черпают воду, у тюркских народов – "на луне видна плохая женщина". Есть легенды о том, то на Луне сидит Каин.

Народные белорусские поверья с Луной также связывают ряд примет и запретов. По словам этнографов, считалась, что на убывающей Луне, а этот период наступает сразу после полнолуния, нельзя одалживать деньги.