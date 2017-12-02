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Хоккеисты "Юности" обыграли лидера белорусской экстралиги, уступая с разницей в 2 шайбы

03.12.2017 09:55 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минской «Юности» 2 декабря одержали волевую победу в гостях у лидера белоруской экстралиги солигорского «Шахтера» в стартовом туре сильнейшей шестерки.


Фото: hockey.by

«Шахтер» — «Юность-Минск» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1).

«Шахтер»: Малютин; И. Усенко — В. Сушко (К), Дадонов — Питуле — Никулин; Ружичка — Станкевич, Малиновский (А) — И. Карабанов — Левко; Рак — Филичкин, Камбович — Белухин — А. Буйницкий; Демков — А. Усенко — Андрущенко.

«Юность-Минск»: Мильчаков; Шелег (А) — Иванов, М. Плотников — Туркин — Парфеевец; Претнар — П. Казакевич, Михнов — Корсо (А) — Ефименко; Горошко — Антонов (К), И. Дроздов — А. Каракулько — К. Захаров; Пришивалко — Ерохо — Кашкар; Барковский.

Шайбы: 1:0 — Белухин (Андрущенко, 18.56), 2:0 — Демков (Андрущенко, Филичкин, 29.06, в большинстве), 2:1 — М. Плотников (Шелег, Корсо, 38.34, 6 на 5), 2:2 — Претнар (Михнов, Казакевич, 38.49), 3:2 — Питуле (Демков, Сушко, 41.24, в большинстве 5 на 3), 3:3 — А. Каракулько (Михнов, К. Захаров, 54.51), 3:4 — Парфеевец (Туркин, Шелег, 62.49).

Штраф: 8−14

По ходу матча «Юности» дважды пришлось отыгрываться, причем в первый раз — со счета 0:2. А победную шайбу, как и в предыдущей встрече этих команд в Солигорске, снова забросил Максим Парфеевец. И снова — сделав счет 4:3 в овертайме.

Минчане догнали «Шахтер» по числу набранных очков. Но пока во главе турнирной таблицы по-прежнему горняки, опережающие «Юность» благодаря тому, что набрали на 1 очко больше в очных поединках.

Результаты других матчей:

«Металлург Жлобин» — Динамо-Молодечно — 2:6 (1:0, 0:2, 1:4).

Беларусь-U20 — «Могилев» — 5:3 (2:0, 2:3, 1:0).

«Лида» — «Брест» — 7:1 (4:0, 1:0, 2:1).

«Витебск» — «Химик» (Новополоцк) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

2 декабря состоялся также один перенесенный матч первой стадии регулярного чемпионата:

«Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1).


Фото: hockey.by

Фото: hockey.by
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Хоккеисты минской "Юности" 2 декабря одержали волевую победу в гостях у лидера белоруской экстралиги солигорского "Шахтера" в стартовом туре сильнейшей шестерки.

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