Видеофакт: водный смерч пронесся над итальянским курортом

По предварительным данным, атмосферный вихрь причинил курортному городу значительные разрушения.

Разбиты витрины магазинов, повреждения получили транспортные средства, крыши домов, передает ANSA . Также сообщается, что оборваны линии электропередач.

От разгула стихии пострадали три человека — у всех легкие травмы.

"В течение каких-то 30 минут образовалось мощных 5 воронок, которые потом превратились просто в дождь! Вид был просто потрясающий!" — написала пользовательница Instagram и выложило видео водного вихря.

Очевидцы разгула стихии продолжают делиться фотоснимками смерча, напугавшего туристов и жителей итальянского курорта.



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