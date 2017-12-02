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Видеофакт: водный смерч пронесся над итальянским курортом
03.12.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь
По предварительным данным, атмосферный вихрь причинил курортному городу значительные разрушения.
Разбиты витрины магазинов, повреждения получили транспортные средства, крыши домов, передает
От разгула стихии пострадали три человека — у всех легкие травмы.
"В течение каких-то 30 минут образовалось мощных 5 воронок, которые потом превратились просто в дождь! Вид был просто потрясающий!" — написала пользовательница Instagram и выложило видео водного вихря.
Очевидцы разгула стихии продолжают делиться фотоснимками смерча, напугавшего туристов и жителей итальянского курорта.
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Пугающий вихрь возник в море недалеко от побережья, а после достиг итальянского города Сан-Ремо. Смотрите на видео очевидцев, как выглядел смерч.
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