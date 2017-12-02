ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: водный смерч пронесся над итальянским курортом

03.12.2017 11:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным данным, атмосферный вихрь причинил курортному городу значительные разрушения.

Разбиты витрины магазинов, повреждения получили транспортные средства, крыши домов, передает ANSA. Также сообщается, что оборваны линии электропередач.

От разгула стихии пострадали три человека — у всех легкие травмы.

"В течение каких-то 30 минут образовалось мощных 5 воронок, которые потом превратились просто в дождь! Вид был просто потрясающий!" — написала пользовательница Instagram и выложило видео водного вихря.

Очевидцы разгула стихии продолжают делиться фотоснимками смерча, напугавшего туристов и жителей итальянского курорта.

Presenta Fotografia di @dariob.85 Località: #bussana Congratulazioni! Foto selezionata da @mauribardi Vi ricordiamo che per essere premiati è necessario usare #THEHUB_LIGURIA e seguire la pagina @THEHUB_LIGURIA Admin @mauribardi @cilirosa Per favore niente foto rubate o prese da internet! @thehub_crew #thehub_crews Seguiteci anche su https://www.facebook.com/Theinstagramhub/ #liguria #igersliguria #loves_united_liguria #ig_liguria #ig_liguria_ #liguria_super_pics #ig_appenninoligure #loves_liguria #visitliguria #bestliguriapics #rivieraligure #lamialiguria #turismoinliguria #ig_mediterraneo #Лигурия #italy #italia #travelgram #liguriansea #ig_great_pics #picoftheday #beautifulplaces #instaitalia #thehub_italia #pocket_italy #sanremo

Публикация от THEHUB_LIGURIA (@thehub_liguria) Дек 1 2017 в 1:46 PST

Смотрите также:
Огненный смерч сняли на видео в Португалии>>
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пугающий вихрь возник в море недалеко от побережья, а после достиг итальянского города Сан-Ремо. Смотрите на видео очевидцев, как выглядел смерч.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На пажары ў сталічным мікрараёне Лябяжы эвакуявалі 25 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика