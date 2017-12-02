На Яндексе появились карты белорусской погоды





На Яндекс.Погоде теперь можно увидеть карты с температурой воздуха, давлением и скоростью ветра. На каждой карте можно увидеть прогноз погоды на ближайшие 36 часов.

На Яндекс.Погоде теперь можно увидеть карты с температурой воздуха, давлением и скоростью ветра. Они наглядно показывают, какая погода в Беларуси сейчас и как она изменится. Кроме того, Яндекс стал показывать локальный прогноз погоды для любой точки земли. Об этом " Ежедневнику " сообщили в пресс-службе компании " Яндекс ".

Погодные карты удобны тем, что позволяют видеть ситуацию в разных местах. Человеку не нужно искать прогноз сначала для Минска, а потом для соседнего Дзержинска или Нарочи — всё есть на карте. Температура воздуха, давление и скорость ветра показаны цветом и цифрами. Карта ветров анимирована: можно следить за движением потоков воздуха.

На каждой карте можно увидеть прогноз погоды на ближайшие 36 часов. Такой прогноз поможет решить, как лучше провести выходные — например остаться дома или поехать за город. Любители сноуборда или горных лыж могут посмотреть, какой будет ветер. А люди, самочувствие которых зависит от атмосферного давления, легко узнают, когда и как оно изменится.

Сервис рассчитывает прогноз погоды с помощью технологии Метеум. Она использует данные наземных метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала Метеум обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это и позволяет строить локальный прогноз — с точностью до нескольких километров. Для Беларуси Яндекс рассчитывает его с 2016 года.

Появление погодных карт стало возможным благодаря тому, что Яндекс начал рассчитывать локальный прогноз для любого места на земле. Для этого используется система распределённых вычислений, способная обрабатывать огромные массивы данных. Если раньше Яндекс строил прогноз, когда человек заходил на сервис, то теперь это происходит постоянно. Карты с прогнозом погоды можно увидеть в десктопной и мобильной версии сервиса.