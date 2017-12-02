Уютные дома-шалаши: как выглядят изнутри и снаружи

Дома-шалаши были популярны у дачников в 90-е. Мода на «вигвамы» у нас сошла на нет, но в Европе и сейчас загородный дом без стен — популярное строение. Особенно если участок для него — в лесу. Мы собрали самые медитативные примеры.



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Изнутри такие дома могут быть вполне современными, но старый ковер в них смотрится более уместно, чем новый из Икеи.



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Современные «шалаши» строят уже из современных материалов.



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Но главное их достоинство — максимальное единство с природой.



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Хозяева таких домов говорят об уникальной энергетике здания, — в нем много воздуха, в нем чувствуешь себя здоровей.



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