МЧС: причиной пожара на Мястровской могло быть короткое замыкание

Сообщение о пожаре на улице Мястровской спасатели получили вечером в субботу, 2 декабря. Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия. Горела квартира на втором этаже многоквартирного дома.

"Возгорание произошло в жилой комнате и в коридоре квартиры. В результате задымления пришлось эвакуировать из дома 25 человек, в том числе пять детей. Пожар был потушен в 20:02. Пострадавших нет", — рассказала Мельченко.



© Фото: МЧС Минска Пожар в минской квартире

Огнем сильно повреждены комната и коридор квартиры, пострадало имущество. Точные причины возгорания выясняются. Предположительно возгорание могло возникнуть либо от короткого замыкания проводки, либо из-за неосторожного обращения с огнем.

Комментарий официального представителя Минского городского УМЧС Ольги Мельченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.