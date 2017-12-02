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МЧС: причиной пожара на Мястровской могло быть короткое замыкание

03.12.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сообщение о пожаре на улице Мястровской спасатели получили вечером в субботу, 2 декабря. Пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место происшествия. Горела квартира на втором этаже многоквартирного дома.

"Возгорание произошло в жилой комнате и в коридоре квартиры. В результате задымления пришлось эвакуировать из дома 25 человек, в том числе пять детей. Пожар был потушен в 20:02. Пострадавших нет", — рассказала Мельченко.

МЧС: причиной пожара на Мястровской могло быть короткое замыкание
© Фото: МЧС Минска
Пожар в минской квартире

Огнем сильно повреждены комната и коридор квартиры, пострадало имущество. Точные причины возгорания выясняются. Предположительно возгорание могло возникнуть либо от короткого замыкания проводки, либо из-за неосторожного обращения с огнем.

Комментарий официального представителя Минского городского УМЧС Ольги Мельченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности происшествия в столичном микрорайоне Лебяжий радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Минского городского УМЧС Ольга Мельченко.

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