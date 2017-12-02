В Минске три дня будут проводить мини-ярмарки вакансий. Кто из нанимателей будет искать кадры

Столичные службы занятости намерены провести очередные мини-ярмарки вакансий. Наниматели будут набирать кадры три дня подряд — с 5 по 7 декабря, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, 5 декабря с 10.00 до 12.00 мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан № 2 (пр-т Любимова, 14). Набирать персонал будут Минский мясокомбинат, филиал № 2 «ЦемАвто» ГП «Управляющая компания холдинга „БЦК“.

На следующий день — 6 декабря — мини-ярмарку вакансий проведут в центре занятости по улице ул. Я. Коласа, 69. Время работы — с 10.00 до 12.00. Искать кадры будут представители ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска», ГУО «Специализированный ясли-сад № 407 г. Минска».

7 декабря мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан № 3 управления занятости населения (ул. Щербакова, 32). Время работы — с 10.00 до 12.00. В мероприятии примут участие представители РУП «Белорусские лотереи», ОАО «Минскконтракт», Учреждения «Минское городское управление МЧС».

Напомним, в столичных службах занятости на начало ноября было размещено 13 368 вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Больше половины предложений — для рабочих (7926 вакансий). И если год назад больше всего конкуренция за рабочее место была среди неквалифицированных кадров, наниматели устраивали конкурс среди соискателей, то сейчас эти работники могут без проблем найти вакантную позицию.

На начало ноября больше всего предложений в банке вакансий было для медсестер (706), врачей (433) и инженеров (414).

Для продавцов размещено 376 вакансий, поваров — 315, уборщиков помещений — 314, водителей — 229, санитарок — 121, швей — 125, подсобных рабочих — 121, для грузчиков — 154.