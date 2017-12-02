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В Минске три дня будут проводить мини-ярмарки вакансий. Кто из нанимателей будет искать кадры
Столичные службы занятости намерены провести очередные мини-ярмарки вакансий. Наниматели будут набирать кадры три дня подряд — с 5 по 7 декабря, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Так, 5 декабря с 10.00 до 12.00 мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан № 2 (пр-т Любимова, 14). Набирать персонал будут Минский мясокомбинат, филиал № 2 «ЦемАвто» ГП «Управляющая компания холдинга „БЦК“.
На следующий день — 6 декабря — мини-ярмарку вакансий проведут в центре занятости по улице ул. Я. Коласа, 69. Время работы — с 10.00 до 12.00. Искать кадры будут представители ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска», ГУО «Специализированный ясли-сад № 407 г. Минска».
7 декабря мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан № 3 управления занятости населения (ул. Щербакова, 32). Время работы — с 10.00 до 12.00. В мероприятии примут участие представители РУП «Белорусские лотереи», ОАО «Минскконтракт», Учреждения «Минское городское управление МЧС».
Напомним, в столичных службах занятости на начало ноября было
На начало ноября больше всего предложений в банке вакансий было для медсестер (706), врачей (433) и инженеров (414).
Для продавцов размещено 376 вакансий, поваров — 315, уборщиков помещений — 314, водителей — 229, санитарок — 121, швей — 125, подсобных рабочих — 121, для грузчиков — 154.
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Столичные службы занятости намерены провести очередные мини-ярмарки вакансий. Наниматели будут набирать кадры три дня подряд - с 5 по 7 декабря.
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