Ни льготной пенсии, ни длинного отпуска. Врач-рентгенолог рассказал министру труда о нюансах своей работы

Врач-рентгенолог Витебского областного клинического центра Валерий Андилевко (главный внештатный специалист по лучевой диагностике управления здравоохранения Витебского облисполкома) обратился на прямую линию министру труда и соцзащиты Ирины Костевич, передает БЕЛТА . Специалист считает, что в скором времени в Беларуси может возникнуть кадровая проблема.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По его словам, итоги проведенной в этом году аттестации рабочих мест врачей-рентгенологов показали, что условия труда улучшились (на них не такое большое влияние оказывает ионизирующее излучение), и отпуск за вредные условия труда был заметно сокращен. Сейчас вместе с основным отпуском у врачей-рентгенологов 29 дней отдыха. Также утрачено право на досрочный выход на пенсию.

«Я считаю это неправильным, речь идет о престиже профессии. Боюсь, в скором времени мы получим кадровую проблему», — считает Валерий Андилевко.

Ирина Костевич ответила, что вопрос комплексный, и пообещала обсудить его с министром здравоохранения. «Эту ситуацию нужно оценить с разных ракурсов, и хорошо, что мы о ней знаем, чтобы комплексно проработать вопрос и упредить негативные последствия», — сказала министр.

Еще два обращения на прямую телефонную линию касались случаев, когда работникам приходится через суд требовать положенные им выплаты от нанимателя. В частности, ведущему инженеру одного из частных предприятий не выплатили зарплату, предприятие начало процесс ликвидации. Через суд мужчине удалось добиться мирового соглашения, по которому фирма обязалась выплатить компенсацию. Но эти деньги не являются зарплатой, следовательно, не обязывают ни фирму, ни ликвидатора делать отчисления в ФСЗН за несколько месяцев, на которые в итоге сократился стаж мужчины. Ирина Костевич обещала детально изучить ситуацию и помочь, если для этого есть законные основания. Также будет детально рассмотрена ситуация мужчины из Барановичей, который недополучил от стройтреста 60% командировочных за работу в Калуге, после которой сразу уволился.