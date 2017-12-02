Бонча: в декабре нужно будет семь раз подумать, прежде чем действовать /

Под конец года планеты, видимо, решили преподнести нам несколько сюрпризов. В начале декабря Венера перейдет из знака Скорпиона в знак Стрельца. Пробудет она там практически весь месяц — до 25 декабря, что может отразиться и на влюбленных, и на устойчивых союзах: возможны проявления завышенных требований со стороны партнера. Причем, кроме чувств это коснется и финансов.



© Sputnik / Виктор Толочко Мицкевич: действия Лукашенко очень четко вписываются в астрологию

Тот же период времени отмечен и ретрофазой Меркурия. Поэтому вновь придется отложить начало новых бизнес-проектов, подписание важных бумаг и договоров. Сосредоточиться стоит на давно отложенных делах, особенно если они связаны с информацией.

"У представителей и людей, так или иначе связанных с силовыми структурами, это милиция, армия, а также у спортсменов и просто у ведущих активный образ жизни появится больший потенциал. Но возрастет и количество рискованных ситуаций. Об этом говорит переход Марса в родственный ему знак Скорпиона", — считает Бонча.

Из примечательных событий стоит отметить новолуние, которое пройдет 18 декабря. Первый лунный день будет длиться практически сутки, и он очень важен, так как связан с планами и освобождением от дурных мыслей. Вечером же и ночью велика вероятность разного рода искушений. Поскольку в этот день закладываются долгосрочные циклы, стоит стараться размышлять только о хорошем.

Наконец, главным событием декабря будет вхождение Сатурна в свой родной "дом" — знак Козерога. Сатурн связан с системностью, временем и внутренними человеческими ценностями, но в декабре он окажется рядом с Черной Луной, что может повлечь провокации, а также проявления жестокости. Сатурн — самая медленная из видимых планет, поэтому в декабре нужно семь раз подумать, прежде чем начать действовать.

Мицкевич: в 2018 году нас снова ждет аномальная погода >>



Полную версию беседы с астрологом Вячеславом Бончей слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.