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Coca-Cola инвестировала в экономику России 5,7 миллиарда долларов

03.12.2017 13:27 — Разное | Ежедневник  
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Coca-Cola инвестировала в экономику России 5,7 миллиарда долларов

Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ оценила комплексный вклад Системы Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие страны в 2013–2016 годах.

Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс», сообщает iq.hse.ru

Впервые напитки Coca-Cola импортировались в Советский Союз в преддверии Олимпиады 1980 года. С 1992-го стартовало открытие собственных производств в РФ. Сегодня в российских регионах работают 10 заводов, в Системе Coca-Cola трудятся около 10 тысяч человек, почти половина (45%) которых – молодежь в возрасте до 29 лет.

В 2010–2016 гг. Coca-Cola инвестировала в российскую экономику свыше 1,4 млрд долларов, общий объем инвестиций с конца 70-х годов составил 5,7 миллиарда долларов. За время присутствия компании в России этот процесс не прерывался. 

По данным НИУ ВШЭ, в общей величине ВВП страны доля произведенной Coca-Cola добавленной стоимости с учетом непрямых эффектов составляет 0,3%, что равно, например, годовому бюджету на здравоохранение России в 2015 году. Совокупные налоговые отчисления поставщиков и клиентов компании в 2016 году превысили 42 млрд рублей (0,4% всех налогов, уплаченных в бюджет РФ).

 
 
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Лаборатория экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ оценила комплексный вклад Системы Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие страны в...

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