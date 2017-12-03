На белорусско-литовской границе опять очереди из грузовиков

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Почти 800 большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из Беларуси на белорусско-литовской границе, сообщил официальный портал Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным сайта, по состоянию на полдень 3 декабря только на литовском направлении в очередях в трех пунктах пропуска стояли почти восемь десятков фур. Больше всего, как всегда, в Каменном Логе — самом близком к Минску пункте пропуска на границе.

"В "Каменном Логе" на выезд в Литву стоят 300 грузовиков, еще в трех пунктах — "Привалке", "Беняконях" и "Котловке" — по 160 фур", — сообщили пограничники.

По данным ГПК, в латвийском направлении фур в разы меньше, в "Урбанах" — чуть более 100 большегрузов, в "Григоровщине" — более 50. На польском направлении также нет особых очередей — в пункте пропуска "Брузги" стоят в очереди на выезд менее 90 фур, в "Козловичах" – менее трех десятков, в "Берестовице" — менее 70.

Украинское направление — свободно от очередей, также нет очередей на выезд из Беларуси.