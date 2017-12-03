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Экстренное обновление iOS отключило функцию распознавания лиц в iPhone X

03.12.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
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После обновления до последней версии операционной системы iOS 11.2 функция распознавания лица Face ID в новом iPhone X перестала работать у некоторых пользователей. Об этом сообщает 9to5mac.com.


При попытке разблокировки лицом на экранах пострадавших смартфонов появляется сообщение об отсутствии такой возможности.

В 9to5mac.com уточняют, что проблема затрагивает небольшое количество пользователей. Функция Face ID в iPhone X обозревателя ресурса после обновления продолжала исправно работать. Способ «лечения» неисправности достаточно прост: достаточно перезагрузить смартфон. После этого аппарат снова начнет определять лицо владельца.

Напомним: вчера владельцы iPhone столкнулись с еще одной ошибкой, из-за которой их устройства стали постоянно перезагружаться. Проблему удалось решить экстренным выпуском обновления 11.2.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
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Проблема затрагивает не всех владельцев смартфонов.

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