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Беларусь - на 4-м месте по уровню относительных потерь в результате Глодомора

03.12.2017 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь - на 4-м месте по уровню относительных потерь в результате Глодомора

На первом месте по уровню относительных потерь от Глодомора оказался Казахстан. Второе и третье место - у Украины и России.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Наталья Левчук в ходе прошедшей в Киеве пресс-конференции, пишет Thinktanks.by.

По оценкам ученых, во время Голодомора в 1932-1934 годов число погибших в СССР достигло 8,7 миллиона человек. Из них в Украине - 3,9 млн человек, сообщает УНИАН.

Наталья Левчук подчеркнула, что с демографической точки зрения последствия голода в разных регионах СССР имели отличия. 

"По нашей оценке, из-за сверхсмертности потери населения СССР в 1932-1934 годах достигают 8,7 миллиона человек", - сказала Левчук. - В абсолютном отношении, наибольшие потери - это Украина. По нашей оценке - это 3,9 миллиона. Но сравнивать абсолютные потери между республиками некорректно, поскольку они имели разную численность населения. Украина в то время имела где-то 30-31 млн в разные годы, а Российская Федерация 104-105 млн".

Первое место по уровню относительных потерь занимает Казахстан (22,4%), а на втором Украина (13,3%), далее Россия (3,2%), Беларусь (1,3%), а страны Закавказья и Средней Азии еще меньше.

"Таким образом, потери населения Украины в целом составляют 3 942 500 - это прямые потери, и дефицит рождений - это около 600 тысяч", - добавила Наталья Левчук.

Ученая отметила, что исследование показало, что больше всего пострадали крестьяне, но голод был также и в городах. Так, из упомянутых 3,9 млн потерь в городах потери составляют около 300 тыс.

Отметим, что население Беларуси в 1933 году составляло около 5 млн человек. То есть, по данным украинских исследователей, от Глодомора на территории БССР погибло около 65 тысяч человек. 

 
 
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На первом месте по уровню относительных потерь от Глодомора оказался Казахстан. Второе и третье место - у Украины и России.

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