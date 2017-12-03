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Белорусские биатлонистки соревнуются в преследовании. Онлайн TUT!

03.12.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Последней женской гонкой на стартовом этапе Кубка мира по биатлону будет преследование на 10 километров.


Фото: Андрей Иванов, Биатлон Онлайн

Первой на дистанцию уйдет немка Дениз Херрманн. Через 15 секунд стартует француженка Жюстин Брайсаз, а еще через 9 — украинка Юлия Джима.

Надежда Скардино стартует 12-й (+0.46), Надежда Писарева — 33-й (+1.22), Ирина Кривко — 53-й (+2.00), Дарья Юркевич — 59-й (+2.10).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

 
 
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Последней женской гонкой на стартовом этапе Кубка мира по биатлону будет преследование на 10 километров.

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