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Белорусские биатлонистки соревнуются в преследовании. Онлайн TUT!
Последней женской гонкой на стартовом этапе Кубка мира по биатлону будет преследование на 10 километров.
Первой на дистанцию уйдет немка Дениз Херрманн. Через 15 секунд стартует француженка Жюстин Брайсаз, а еще через 9 — украинка Юлия Джима.
Надежда Скардино стартует 12-й (+0.46), Надежда Писарева — 33-й (+1.22), Ирина Кривко — 53-й (+2.00), Дарья Юркевич — 59-й (+2.10).
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Последней женской гонкой на стартовом этапе Кубка мира по биатлону будет преследование на 10 километров.
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