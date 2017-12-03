Гидромет: в Беларуси 4 декабря ожидается сильный снег

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют сильный снег в ближайший понедельник и вынесли в связи с этим штормовое предупреждение, сообщили в Гидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко Около нуля: 3 декабря ожидаются туман и гололедица

Погодное неблагоприятное явление — сильный снег и мокрый снег, которые ожидаются 4 декабря, синоптики квалифицировали как оранжевый уровень опасности.

"Ночью и утром 4 декабря по юго-востоку республики ожидается сильный снег, мокрый снег", — сообщили Sputnik в воскресенье в Гидромете.

По словам синоптиков, 4 декабря республика окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с Украины, а днем и с территории Польши.

Синоптики также предупредили, что в понедельник в отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах – гололедица.

"Температура воздуха минимальная ночью 1 – 6 мороза, максимальная днем от минут 3 до плюс 2", — сказали в Гидромете.

В связи с усложнением погодных условий, ГАИ призвало участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

По словам собеседников Sputnik, водители в таких сложных погодных условиях, когда идет обильный снег и наблюдается гололедица, должны выбрать максимально безопасную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию.

В ГАИ также призвали водителей отказаться от опасных маневров, потому что на скользкой дороге транспорт мгновенно остановить невозможно.

Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили водителям о том, что им необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

"Осмотрительными следует быть и пешеходам. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и иных объектов", — сказали в ГАИ.