Страшная авария произошла на минском проспекте Победителей у одного из торговых центров вечером в субботу, 2 декабря. Около 16:30 грузовик марки ЗИЛ въехал в группу пешеходов , которые пересекали проспект по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На месте погибла 11-летняя девочка, ее бабушка и брат получили травмы. Еще два человека также пострадали.

"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования выясняются существенные обстоятельства, а именно допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — сказала Дранькова.

Водитель сразу же после совершения ДТП утверждал, что у грузовика отказали тормоза. Столкновение с пешеходами произошло на скорости 30-40 км/ч. Специалисты ГКСЭ приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства ЗИЛ, включая работоспособность и исправность тормозной системы.

Минске: водитель водворен в изолятор" title="СК о смертельном наезде в Минске: водитель водворен в изолятор" class=""> Минске: водитель водворен в изолятор" title="СК о смертельном наезде в Минске: водитель водворен в изолятор" class=""> /

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минску Марины Драньковой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.