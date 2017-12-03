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СК о смертельном наезде в Минске: водитель водворен в изолятор

03.12.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Страшная авария произошла на минском проспекте Победителей у одного из торговых центров вечером в субботу, 2 декабря. Около 16:30 грузовик марки ЗИЛ въехал в группу пешеходов, которые пересекали проспект по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На месте погибла 11-летняя девочка, ее бабушка и брат получили травмы. Еще два человека также пострадали.

"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования выясняются существенные обстоятельства, а именно допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — сказала Дранькова.

Водитель сразу же после совершения ДТП утверждал, что у грузовика отказали тормоза. Столкновение с пешеходами произошло на скорости 30-40 км/ч. Специалисты ГКСЭ приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства ЗИЛ, включая работоспособность и исправность тормозной системы.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минску Марины Драньковой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Минске, где погибла 11-летняя девочка, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный...

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