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СК о смертельном наезде в Минске: водитель водворен в изолятор
03.12.2017 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Страшная авария произошла на минском проспекте Победителей у одного из торговых центров вечером в субботу, 2 декабря. Около 16:30 грузовик марки
"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования выясняются существенные обстоятельства, а именно допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — сказала Дранькова.
Водитель сразу же после
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Минску Марины Драньковой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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